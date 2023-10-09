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الصين تبقى على الإنذار باللون الأصفر لمواجهة الإعصار كوينو

10/9/2023 4:30:40 AM
(MENAFN- Youm7) أبقى المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية، على الإنذار باللون الأصفر لمواجهة الإعصار "كوينو"، ثالث أعلى مستوى فى نظام التحذير المكون من أربعة ألوان، حيث من المتوقع أن يجلب الإعصار "كوينو" رياحا قوية وأمطارا غزيرة إلى المناطق الجنوبية الشرقية.

وذكر المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين - أن الإعصار "كوينو"، هو الـ14 لهذا العام، كان على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب مدينة تايشان في مقاطعة قوانجدونج في الساعة 5:00 صباحا، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 118.8 كيلومتر في الساعة بالقرب من مركزه.

وقال المركز "إن الإعصار يتحرك غربا بسرعة تبلغ 10 كيلومترات في الساعة ومن المرجح أن تضعف قوته تدريجيا كما أنه وبسبب تأثير الإعصار، ستشهد أجزاء من مقاطعة قوانجدونج أمطارا غزيرة أو عواصف ممطرة في يومي الاثنين والثلاثاء، في حين ستشهد بعض المناطق الساحلية في مقاطعات تايوان وتشجيانج وفوجيان وهاينان ومنطقة قوانجشي رياحا عاتية".

وحث المركز السلطات المحلية على الاستعداد لمواجهة الإعصار من خلال توجيه السفن للعودة إلى الموانئ، وتعليق الأنشطة الخارجية، والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث فيضانات وكوارث جيولوجية محتملة.




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