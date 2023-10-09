روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لإجراء مباحثات ووقف إطلاق النار

(MENAFN
- Youm7) قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن روسيا تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف اطلاق النار بشكل فورى وإجراء مباحثات موضوعية .
وأكد نيبينزيا في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "رسالتي هي أنه من المهم وقف القتال فورا، والتفاوض على هدنة وبدء مفاوضات هادفة متوقفة منذ عقود ".
وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن ما يجرى يرجع بصورة جزئية إلى المشاكل التي لم يتم حلها .
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