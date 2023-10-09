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روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لإجراء مباحثات ووقف إطلاق النار

10/9/2023 4:30:40 AM
(MENAFN- Youm7) قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، إن روسيا تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف اطلاق النار بشكل فورى وإجراء مباحثات موضوعية .

وأكد نيبينزيا في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "رسالتي هي أنه من المهم وقف القتال فورا، والتفاوض على هدنة وبدء مفاوضات هادفة متوقفة منذ عقود ".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن ما يجرى يرجع بصورة جزئية إلى المشاكل التي لم يتم حلها .



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