دعوات لإنهاء الحرب الأهلية الجمهورية بالنواب الأمريكى.. وسيناتور: أمننا فى خطر

MENAFN - Youm7) طالب السيناتور الجمهوري مايك ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي حزبه في المجلس على التوحد انتخاب رئيس جديد "هذا الأسبوع" وإنهاء الأزمة التي اطلق عليها "الحرب الأهلية" التي يشهدها الحزب بعد عزل كيفين مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس.

قال ماكول في مقابلة مع شبكة سي ان ان: "علينا أن نتحرك بسرعة، ولا يمكننا شل الديمقراطية، خاصة عندما يكون لدينا بؤر ساخنة في جميع أنحاء العالم .. أنا فقط قلق بشأن الرسائل التي يرسلها هذا."

وأضاف إنه من المهم لمجلس النواب، الذي لا يستطيع تمرير التشريعات دون رئيس، وأن يعيد تشغيل نفسه "حتى نتمكن من طرح الأمور على أرض الواقع"

وقال: "إنه وقت خطير للغاية في الوقت الحالي بحيث لا يمكن اللعب بالأمن القومي"، معربًا أيضًا عن أمله في ألا يتصاعد القتال في فلسطين وينتشر.

وفي الوقت نفسه، اعتقد ماكول أن مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب "مستعد للتوحد حول رئيس واحد وعدم الدخول في هذه الحرب الأهلية". ويعد عضوا الكونجرس اليميني جيم جوردان من ولاية أوهايو، الذي يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، وستيف سكاليز من لويزيانا، أبرز المتنافسين الحاليين لخلافة مكارثي، ومن المتوقع إجراء التصويت يوم الأربعاء.

وقال: "لم تكن فكرتي إقالة رئيس البرلمان، اعتقدت أن الأمر خطير... مع الأخذ في الاعتبار جميع التهديدات الموجودة هناك".

وأشار إلى قلقه على صورة أمريكا على الساحة العالمية: "ما نوع الرسالة التي نرسلها إلى عندما لا نستطيع الحكم، عندما نكون مختلين، عندما لا يكون لدينا حتى رئيس لمجلس النواب؟"، وقال إنه يعتقد أن جوردان أو سكاليز "يمكنهما تقديم التضامن".

كما قال زعيم الأقلية في مجلس النواب وعضو الكونجرس الديمقراطي عن نيويورك، حكيم جيفريز، لبرنامج: "لقد حان الوقت لكي ينهي الحزب الجمهوري الحرب الأهلية الجمهورية... لأننا بحاجة إلى إنجاز الأمور في الكابيتول هيل"











