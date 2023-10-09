شوبير: موديست لم يقدم أوراق اعتماده وأتمنى مشاهدة طاهر رأس حربة

MENAFN - Youm7) يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي ، لم يقدم أوراق اعتماده إلى جماهير القلعة الحمراء حتى الآن، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حسين الشحات وبيرسي تاو يقدمان مستوى مميز جداً وتعظيم سلام للثنائي، وموديست مش عاجب جماهير الأهلي، الجماهير غير مقتنعه باللاعب وهو لم يقدم أوراق اعتماده ولكن دعونا لا نتعجل في الحكم على اللاعب.

أضاف: الإسماعيلي رغم الهزيمة 3-1 قدم مباراة رائعة ومحاولاته كانت أخطر على المرمى، والشناوي تألق، والأهلي سجل من كل الفرص التي أتيحت له أمام المرمى على غير العادة.

واصل: الشناوي ومحمد هاني وتاو والشحات وإمام عاشور كانوا الأفضل في المباراة، محمد عبد المنعم لديه مشكلة مستواه يزيد بشكل كبير في مباراة ثم يتراجع في مباراة أخرى، وياسر إبراهيم قدم مستوى جيد، وعجبني ياو أنور في الإسماعيلي ومحمد عبد السميع.

واختتم: الأهلي لم يعاني أمام الإسماعيلي لأنه سجل أهدافاً مبكرة، وكولر تجنب الحديث عن موديست لكنه تحدث عن طاهر بشكل جيد، ولدي اقتراح بخصوص طاهر، كولر أصبح يوظفه تحت رأس الحربة واللاعب يقدم أداء جيد، ولكني أرى أن طاهر يمكن توظيفة في مركز رأس الحربة خاصة مع إصابة صلاح محسن.



