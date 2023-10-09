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الزمالك يطير إلى البحرين 14 أكتوبر لمواجهة الأهلى فى سوبر السلة

10/9/2023 4:30:37 AM
(MENAFN- Youm7) تطير بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى البحرين لخوض مباراة السوبر لكرة السلة، والمقرر أن تجمع الفريق مع الاهلى في المباراة التي تحسم بطل السوبر.

وتحدد إقامة المباراة يوم 20 أكتوبر المقبل، فى العاصمة البحرينية المنامة، بين الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة
السلة
برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق بطولة دورى السوبر لكرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى المرتبط.

وتنطلق الدورة المجمعة الأولى في الفترة من 25 أكتوبر إلى 27 أكتوبر الجارى، بينما تقام المجمعة الثانية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 3 نوفمبر.

وتضم المجموعة الأولى فرق
الأهلى وسبورتنج ومصر للتأمين والشمس، بينما تضم المجموعة الثانية الاتحاد السكندرى والاتصالات والقناة وإيسترن كومبانى، والمجموعة الثالثة الزمالك والجيش وهليوبوليس والأولمبى، وفيما يخص المجموعة الرابعة تضم فرق سموحة الجزيرة الطيران الزهور.


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