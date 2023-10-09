حسام المندوه: طالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات

(MENAFN
- Youm7) قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق في
قائمة حسين لبيب
خلال انتخابات نادى الزمالك المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر الجارى، إن القيمة المضافة اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز، هي من أقرت تقسيط القيمة المضافة وطالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات حتى لا ندخل في دوامة جديدة عقب انتهاء الجمعية العمومية .
وأضاف المندوه، خلال تواجده فى ندوة اليوم السابع، "حضرنا من أجل تعظيم موارد الزمالك وليس للتربع، والنادى يمتلك العديد من الموارد، وهناك صندوق حاليًا معد خصيصًا لحل أزمات الزمالك ومنها أزمة إيقاف القيد" ، مضيفا أن هدف القائمة هو تعظيم موارد النادى الأبيض، مؤكداً أن ذلك يعد الهدف الأساسى لهم حال نجاحهم فى الانتخابات.
وعن العضويات المستثناه قال المندوه، "من اكتسب عضوية سابقة لا يمكن إلغاؤها تحت أي ظرف، والعضويات المستثناه نحن نتشرف بوجودها داخل الزمالك، ولا مساس بهذه العضويات، ولكن سنقوم بدراسة الأمر في المرحلة المقبلة وكيفية تطبيقه بما يتماشى مع مصلحة نادى الزمالك".
وتحدث المندوه عن تنقية العضويات قائلاً، "الناس تطمن، ونتمنى أن يكون لجميع أعضاء الجمعية العمومية التصويت.
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