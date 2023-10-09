حسام المندوه: طالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات

MENAFN - Youm7) قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق فيقائمة حسين لبيبخلال انتخابات نادى الزمالك المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر الجارى، إن القيمة المضافة اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز، هي من أقرت تقسيط القيمة المضافة وطالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات حتى لا ندخل في دوامة جديدة عقب انتهاء الجمعية العمومية .

وأضاف المندوه، خلال تواجده فى ندوة اليوم السابع، "حضرنا من أجل تعظيم موارد الزمالك وليس للتربع، والنادى يمتلك العديد من الموارد، وهناك صندوق حاليًا معد خصيصًا لحل أزمات الزمالك ومنها أزمة إيقاف القيد" ، مضيفا أن هدف القائمة هو تعظيم موارد النادى الأبيض، مؤكداً أن ذلك يعد الهدف الأساسى لهم حال نجاحهم فى الانتخابات.

وعن العضويات المستثناه قال المندوه، "من اكتسب عضوية سابقة لا يمكن إلغاؤها تحت أي ظرف، والعضويات المستثناه نحن نتشرف بوجودها داخل الزمالك، ولا مساس بهذه العضويات، ولكن سنقوم بدراسة الأمر في المرحلة المقبلة وكيفية تطبيقه بما يتماشى مع مصلحة نادى الزمالك".

وتحدث المندوه عن تنقية العضويات قائلاً، "الناس تطمن، ونتمنى أن يكون لجميع أعضاء الجمعية العمومية التصويت.



