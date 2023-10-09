طنطا لا يعرف الخسارة أمام وادى دجلة تاريخيا قبل مواجهة دورى المحترفين

MENAFN - Youm7) يستعد فريق طنطا بقيادة عمرو أنور، لمواجهة فريق وادى دجلة المقرر لها اليوم الثلاثاء ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقةدورى المحترفينلموسم 2023/ 2024.

وتعد مواجهة الثلاثاء المقبل، السابعة بينهما تاريخيا، حيث تواجه الفريقان فى 6 مباريات سابقة، نجح فريق طنطا فى الفوز فى 3 مواجهات وحسم التعادل الثلاث مباريات الأخرى، ولم يحقق وادى دجلة أى فوز على طنطا حتى الآن.

استقر عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، على السفر اليوم الاثنين إلى القاهرة للمبيت بها من أجل الاستعداد لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المحترفين.

واطمأن عمرو أنور على جاهزية اللاعبين بعد الفوز وديا على فريق مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق فارس طارق، أحمد الشامي، ساهر عبدالمنعم.

ونجح فريق طنطا في تحقيق الفوز على فريق راية في افتتاح منافسات دورى المحترفين، قبل أن يسقط أمام أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويحتل فريق طنطا المركز العاشر في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، جمعها من فوز وهزيمة ولم يسجل أي تعادل، سجل لاعبو أبناء السيد البدوى هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.



