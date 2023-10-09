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الأهلى يستعيد جهود محمود كهربا أمام سيمبا التنزانى

10/9/2023 4:30:37 AM
(MENAFN- Youm7) يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في مباراة سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى بعدما غاب اللاعب عن مباراة الإسماعيلى الأخيرة بسبب الإيقاف.



يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى بادار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).



بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.



وافتقد فريق الأهلى جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الاولى للدورى والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد وغاب أيضاً عن مباراة الاسماعيلى التي انتهت بفوز الأهلى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت مباراة سيراميكا بالجولة الثانية للمسابقة.



ويغيب كهربا عن الأهلى فى 4 مباريات مقبلة بالدورى ، وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدورى العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.



ويغيب كهربا عن فريقه الأهلى فى المباريات الست الأولى بمسابقة الدورى الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدورى، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالى تطبق فى المسابقة التى ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات فى المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.







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