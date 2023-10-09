الصحة النفسية تمكن الفرد من مواجهة ضغوط الحياة ومن الضروري رفع مستوى الوعي بمشاكلها

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم

(تقرير)

الكويت – 9 – 10 (كونا) -- الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة فهي تشكل حالة من الاستقرار والرفاه النفسي تمكن الفرد من مواجهة ضغوط الحياة في عالمنا المعاصر الذي يموج بأحداث ومتغيرات قد يؤثر كثير منها على صحة الفرد النفسية.

ومن هنا تبرز أهمية الاحتفال بيوم الصحة النفسية العالمي للتوعية الذي يصادف غدا وتسليط الضوء على العوامل الاجتماعية والنفسية وتأثيرها النفسي على الأسرة والمجتمع ورفع مستوى الوعي بمشكلاتها حول العالم وتكريس وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية وتوفير خدمات الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية الشاملة.

وقالت مدير مركز الكويت للصحة النفسية الدكتورة خلود العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان حالة الرفاه والاستقرار النفسي تمكن الفرد من التعليم والعمل بشكل جيد وخدمة المجتمع لتحقيق التوافق والتوازن النفسي والاجتماعي.

وأشارت الى ان هذا التوازن هو ما يدعم قدراتنا الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات المناسبة وإقامة العلاقات واستغلال المهارات والكفاءات الذاتية الإيجابية لافتة الى ان شعار هذا العام (الصحة النفسية حق انساني عالمي) كما حددته منظمة الصحة العالمية يعني "جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع أولوية عالمية".

وأشارت العلي الى الأسباب التي قد تؤدي الى اعتلال الصحة النفسية ومنها التعرض لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية واضطرابات عاطفية وادمان الى جانب عوامل وراثية وضغوط نفسية في مرحلة من مراحل النمو الحساسة خصوصا مرحلة الطفولة المبكرة.

وقالت ان من الأسباب أيضا الحالة الاقتصادية وتفشي الامراض والأوبئة والطوارئ الإنسانية لافتة الى انه لا يتأثر الجميع بنفس الدرجة وهناك أيضا من يصاب بالأمراض النفسية دون التعرض لنفس العوامل التي تسبب في إصابة غيره.

وحول استراتيجيات تعزيز الصحة النفسية وكيفية الاهتمام والوقاية قالت الدكتورة العلي لا يقتصر الاهتمام بالصحة النفسية على قطاع الصحة بل يجب ان تشمل برامج تعزيز الصحة النفسية في قطاعات التعليم والعمل وكل ما يتعلق بالأفراد.

وأشارت الى أهمية عرض مواد إعلامية ارشادية توعوية ضد مخاطر اضطرابات الصحة النفسية والأمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها وتحسين الوضع الصحي البيئي للتخفيف من التلوث البيئي والضوضاء والتحكم في مصادر التلوث.

ولفتت الى أهمية التنشئة الاسرية السليمة الخالية من العنف والتركيز على الأطفال والمراهقين في تحقيق التوازن النفسي والحرص على دعم الصحة النفسية والتشجيع على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة والهوايات.

واستعرضت الدكتورة العلي الخدمات التي يقدمها المركز منوهة بما يقدمه الأطباء من خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والاختبارات النفسية والإرشاد النفسي والعلاجي من خلال وحدة الخدمة النفسية الإكلينيكية وإقامة أنشطة الرعاية النهارية لإكساب المرضى مهارات التعامل وخدمات الترفيه وفق خطة العلاج.

وقالت ان المركز يقدم العلاج بالعمل والخدمات الاجتماعية والتعاون مع مكتب حماية الطفل وفق سياسة عمل لافتة الى ان المركز يقدم أيضا رحلات ترفيهية والاحتفال بالأعياد الوطنية والقرقيعان وإقامة المخيم الربيعي والتعاون مع وزارة الأوقاف لتقديم أنشطة ومهارات داخل المركز.

وأوضحت ان هناك عيادات نفسية في المستشفيات العامة والتخصصية فضلا عن التعاون مع إدارة الرعاية الأولية في وزارة الصحة من خلال العيادات النفسية والعلاج النفسي وهناك أيضا وحدة الاستشارات النفسية الطارئة للمستشفيات العامة والتخصصية وتقديم خدمة الرد على الاستفسارات والتوجيه عبر خط الطوارئ.

وأشارت الى مركز المنارة للصحة النفسية للأطفال والمراهقين مبينة أنه "أول مركز خليجي متخصص يقدم خدمات نفسية متكاملة للأطفال والمراهقين" ويضم فريق عمل من الأطباء والمعالجين النفسيين ويستقبل حالات اضطرابات القلق والاضطرابات السلوكية مثل فرط الحركة وقلة الانتباه بالإضافة إلى الاضطرابات السلوكية المصاحبة للعجز الفكري والتوحد.

من جانبه قال استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله غلوم ل(كونا) ان المرض النفسي هو اضطراب أو مجموعة اضطرابات في السلوك والمشاعر ونمط التفكير يؤدي الى خلل في حياة الإنسان اليومية والمهنية والاجتماعية.

وأوضح انه لا يوجد سبب محدد للأمراض النفسية حيث ان الأسباب متعددة وتشمل الناحية الوراثية وهي من أقوى العوامل المؤدية الى وجود أعراض المرض النفسي.

وقال ان هناك عوامل اخرى مثل الضغوط الحياتية والصدمات التي قد يتعرض لها بعض الناس اضافة الى وجود أمراض طبية قد تؤدي الى ظهور اضطرابات نفسية مثل مرض العصاب المتشدد او اي خلل في الجهاز العصبي قد ينتج عن مرض طبي مثل الاورام او اصابة دماغية ناتجة عن اصابة شديدة على المخ.

وعن أفضل الطرق لتحسين الصحة النفسية قال هناك أمور ليست تحت سيطرة الإنسان تتعلق بالصحة النفسية مثل العوامل الوراثية والمؤثرات الخارجية مبينا ضرورة ان يهتم الفرد بصحته الجسدية والنفسية والمحافظة على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

وأوضح انه من الناحية النفسية المطلوب التوازن في الحياة اليومية وهذا يشمل نظام الإنسان اليومي والذي يبدأ من الاستيقاظ المبكر والذهاب الى عمله و"يشمل ربات البيوت" والانجاز في العمل والذي يتطلب الهمة والتركيز.

وأشار الى ضرورة القيام بالمهام الاجتماعية الاخرى مثل زيارة الاهل والتواصل مع الاصدقاء والحرص على نواحي الترفيه حيث ان الإنسان محتاج ان يرفه عن نفسه حتى يقوم بمهامه وواجباته.

ولفت الى ان هناك عدة أنواع للأمراض النفسية منها (الاكتئاب) وهو من اضطرابات المزاج المعروفة والمنتشرة عالميا بشكل أكبر مما نتصور قائلا ان الدراسات والإحصائيات تفيد ان 40 في المئة فقط من مرضى الاكتئاب يلجأون الى استشارة طبية لعلاج حالتهم.

وأكد الدكتور غلوم أن الاكتئاب ليس ضعفا في الشخصية ولا في الإيمان ولا ينتج بسبب مشاكل عائلية او اجتماعية إنما قد يحدث عند الذين لا توجد مشاكل في حياتهم وفي الغالب تكون أمورهم العائلية والمادية مستقرة.

ولفت الى انه حالة وجدانية تتمثل في هبوط حاد في المزاج على غير المعتاد وتسبب كدرا في حياة الإنسان مبينا أن هبوط المزاج قد يشمل معظم اليوم ويمتد لفترة لا تقل عن اسبوعين وقد يمتد الاكتئاب الى شهور وسنوات في حالة عدم علاجه.

وقال ان الاكتئاب يؤدي الى اضطرابات في التركيز حيث يقل التركيز وتقل الرغبة والدافع ولا يشعر الإنسان بلذة الأشياء التي كان يستمتع بها بالإضافة الى اضطرابات في النوم والأكل سواء زيادة أو نقصان والشعور بقلة الطاقة والوهن وتسيطر على الانسان الافكار السلبية والشعور بالنقص والذنب وتراوده فكرة تمني الموت وقد تصل الى التفكير بالانتحار.

وأشار الى أن (القلق) هو التفكير المستمر في أمور لا تستحق التفكير ومن أعراضه تضخيم الأمور بشكل كبير وتوقع أسوأ الاحتمالات مما يسبب ارباكا وإزعاج مستمر للشخص القلق ويؤدي الى هبوط المزاج والعصبية واضطرابات في النوم وقلة التركيز.

وقال هناك أيضا نوبات الهلع وهي مجموعة من الأعراض الجسدية والنفسية التي تحدث فجأة دون سبب وتتمثل بالشعور بالخوف الشديد مصحوبا بتسارع نبضات القلب وضيق النفس والجفاف في الفم والشعور بالدوخة والتعرق مع وجود رجفة في الأطراف مصحوبة بالتنميل والخوف من فقدان الوعي او الاصابة بالجنون أو فقدان السيطرة.

وأشار الى اضطراب ما بعد الصدمة حيث يشعر الفرد انه فاقد السيطرة أو ان حياته معرضة للخطر وقد يصيب الإنسان إذا تعرض لموقف جسيم ومؤثر كالحروب أو التعذيب او الكوارث الطبيعية وقد يتعرض لها رجال الإسعاف والاطفاء والمرور لما يشاهدونه من مناظر صعبة ومؤثرة.

وأكد أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة والاستثمار في تطوير القوى العاملة واستقطاب الخبرات المميزة مع السعي لحماية حقوق المرضى النفسيين ومنع الممارسات غير المهنية.

ودعا الجميع للتفاعل والتعاون مع هذه الجهود والمساهمة في تعزيز الصحة النفسية من خلال ممارسة أنماط صحية وسلوكية سليمة والابتعاد عن مهددات الصحة النفسية والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة وعبر القنوات الرسمية.(النهاية) م ر ف / ط أ ب