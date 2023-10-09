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انطلاق معرض (بيتك) للتصميم والبناء في أرض المعارض بمشاركة 135 شركة محلية وإقليمية

10/9/2023 4:30:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 10 (كونا) -- انطلق معرض (بيتك) للتصميم والبناء في أرض المعارض الدولية بمشرف اليوم الاثنين بمشاركة أكثر من 135 شركة محلية وإقليمية تستعرض منتجات وتقنيات البناء والتشييد الحديثة.
وقالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معرض (بيتك) الذي يحمل شعار (للتصميم والبناء من الألف إلى الياء) يستقطب كبريات شركات البناء المحلية والدولية ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.
وأضافت الدهيم أن المعرض المقام في صالتي (5 و6) يعتبر منصة رائدة لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات والابتكارات لاسيما وسط النمو الذي يشهده قطاع الإنشاءات المحلي من بناء مدن سكانية متكاملة ومشاريع تنموية تشهدها البلاد.
وأوضحت أنه للسنة الثانية على التوالي يتم التعاون مع جمعية التصميم الداخلي الكويتية لإلقاء محاضرات يومية مجانية للعامة لنشر الفائدة والثقافة الصحيحة للتصميم الداخلي في المجتمع الكويتي.
وذكرت أن هذا الحدث يجمع المشاركين والعارضين تحت منصة واحدة لعرض أحدث الاتجاهات الخاصة بقطاع البناء والتشيد والتصميم الداخلي فيما تكمن الأهداف الرئيسية للمعرض في طرحه مجموعة شاملة من الحلول الفعالة والمبتكرة للبناء والتحديات في هذه الصناعة.
ولفتت إلى أن المعرض يساهم في إتاحة الفرصة أيضا لأصحاب القسائم الجديدة للاستفادة من عمليات البناء والحصول على معظم احتياجاتهم في المراحل المختلفة التي يمر بها أصحاب المنازل والمساعدة على تنمية قطاع التشييد والبناء والتصميم الداخلي والديكور.
وقالت الدهيم إن القطاعات المشاركة في المعرض تعنى بمواد البناء والنجارة والمقاولات العامة وكل الأعمال الحديدية والألمنيوم والديكورات الداخلية والرخام والجرانيت والسيراميك والبلاط المتداخل والأصباغ والمواد الخصوصية وتمديدات الكهرباء وأنظمة التكييف والتبريد وأنابيب بلاستيكية وأدوات صحية والمطابخ والمشغولات المعدنية وخدمات هندسية وأنظمة أمنية ومعدات وخزانات المياه.
يذكر أن معرض الكويت الدولي هو أكبر مركز للمعارض في البلاد وأسس عام 1971 ويقع بمنطقة مشرف ويتكون من عدة قاعات كبيرة مجهزة وفق أعلى المستويات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة ويستضيف المعرض أكثر من 45 حدثا سنويا منها معرض الكتاب والبناء والملابس والعطور والغذاء وغيرها. (النهاية)

ع خ / ه ث / ن و ف




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