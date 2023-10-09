(الطيران المدني): 25ر1 مليون راكب إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت سبتمبر الماضي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز المجرن

الكويت - 9 - 10 (كونا) -- ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي بلغ في شهر سبتمبر الماضي 1250456 راكبا.

وقال المدير العام للإدارة بالتكليف عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مطار الكويت الدولي شهد خلال سبتمبر الماضي زيادة في حركة الركاب بنسبة 11 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 19 في المئة في وقت ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 8 في المئة وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في سبتمبر الماضي 675768 راكبا فيما بلغت حركة الركاب المغادرين 574688 راكبا بينما بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 142628 راكبا بزيادة نسبتها 44 في المئة عن سبتمبر العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال سبتمبر الماضي بلغ 11814 رحلة مقارنة مع 9933 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي لافتا إلى أن الوجهات الأكثر طلبا في سبتمبر الماضي كانت دبي والقاهرة وإسطنبول وصبيحة وجدة والدوحة.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي أفاد الجلوي بأن حركة الشحن في سبتمبر الماضي بلغت نحو 9ر18 مليون كيلوغرام بواقع نحو 8ر14 مليون كيلوغرام لحركة الشحن الوارد ونحو 1ر4 مليون كيلوغرام للصادر.

وعن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران خلال سبتمبر الماضي أشار إلى أن حصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بلغت 28 في المئة فيما بلغت حصة شركة طيران الجزيرة 28 في المئة ونحو 44 في المئة لبقية الشركات. (النهاية) ع ع م / ه ث / ت م