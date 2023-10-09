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معهد دسمان للسكري: حققنا تقدما ملحوظا بمجال أبحاث مرض السكري ومضاعفاته

10/9/2023 4:30:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 9 – 10 (كونا) -- أكد المدير العام لمعهد دسمان للسكري الدكتور قيس الدويري أن المعهد "حقق تقدما ملحوظا في مجال الأبحاث حول مرض السكري ومضاعفاته المختلفة" لافتا إلى الدور المهم الذي يؤديه المعهد في نشر الوعي حول المرض وسبل الوقاية منه بين مختلف شرائح المجتمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدويري خلال ندوة علمية عقدها المركز اليوم الاثنين تحت عنوان (التعاون بين الكويت وتكساس: أحدث التوصيات في رعاية مرض السكري) بحضور عدد من الاستشاريين والباحثين المختصين من الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن المعهد يسعى من خلال التعاون مع معهد تكساس للسكري في الولايات المتحدة إلى مواكبة أحدث التوصيات لرعاية مرض السكري ومضاعفاته المختلفة إذ تمت مناقشة عدة جوانب مهمة من بينها دور علم الوراثة والتمثيل الغذائي للدهون في حدوث مرض السكري.
وأشار إلى التعاون مع أستاذ الطب في معهد تكساس للسكري البروفيسور رالف ديفرونزو لتقديم خطة عمل شاملة لمرضى السكري في الكويت ومناقشة أحدث التوصيات المعتمدة للرعاية الطبية لمرض السكري ومضاعفاته مضيفا أن أبحاث ديفرونزو تسهم في فهم فسيولوجي لمرض السكري إضافة إلى تطوير الأدوية.
وذكر الدويري إلى أن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على الوقاية من مرض السكري لدى الأشخاص المصابين بمقدمات مرض السكري والتدخل المبكر لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخرا بالمرض بالإضافة إلى تحسين التحكم للمصابين به.
ولفت الى أن هذا النهج لديه القدرة على تحسين نوعية حياة شريحة المصابين بشكل كبير وزيادة الإنتاجية وتخفيف الأعباء المالية على أنظمة الرعاية الصحية. (النهاية)

م ر ف / ن و ف




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