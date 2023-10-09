طائرات الاحتلال تدمر ثلاثة منازل في غزة وخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الزيتون، وثالثا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، منزلين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل، وتضرر منازل مجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي البراق بخانيونس، ودمرته بشكل كامل.

--(بترا)

أ ش/أ م/ ف ج

09/10/2023 11:16:13

