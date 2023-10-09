طائرات الاحتلال تدمر ثلاثة منازل في غزة وخانيونس

طائرات الاحتلال تدمر ثلاثة منازل في غزة وخانيونس
التاريخ
10/9/2023 4:30:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الزيتون، وثالثا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، منزلين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما بشكل كامل، وتضرر منازل مجاورة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي البراق بخانيونس، ودمرته بشكل كامل.
--(بترا)
أ ش/أ م/ ف ج
09/10/2023 11:16:13
MENAFN09102023000117011021ID1107211234
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