الطيران المدني: نتابع التزام شركات الطيران بإجراءات مكافحة الحشرات

الطيران المدني: نتابع التزام شركات الطيران بإجراءات مكافحة الحشرات
التاريخ
10/9/2023 4:30:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول(بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن الهيئة ستتابع التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات وزيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة، خاصة للرحلات القادمة من فرنسا.
وأكد مستو في بيان اليوم الاثنين، ضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا؛ تحسباً لمنع دخول حشرة بق الفراش إلى المملكة حفاظاً على صحة المواطنين والمسافرين.
--(بترا)
ع ن/أ أ/ف ج
09/10/2023 11:05:49
MENAFN09102023000117011021ID1107211233
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