الطيران المدني: نتابع التزام شركات الطيران بإجراءات مكافحة الحشرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول(بترا)- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن الهيئة ستتابع التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات وزيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة، خاصة للرحلات القادمة من فرنسا.

وأكد مستو في بيان اليوم الاثنين، ضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا؛ تحسباً لمنع دخول حشرة بق الفراش إلى المملكة حفاظاً على صحة المواطنين والمسافرين.

--(بترا)

ع ن/أ أ/ف ج

09/10/2023 11:05:49