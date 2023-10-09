اتفاقية للكهرباء الوطنية لرفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا) - وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع المستشار الياباني لمشروع منحة الوكالة اليابانية (جايكا) اليوم الاثنين، اتفاقية إشراف على مشروع استبدال أنظمة الحماية الكهربائية في بعض محطات التحويل الرئيسة، لتحسين البنية التحتية الكهربائية لنظام النقل الكهربائي.

ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، والمستشار الياباني يوشيدا كازويوشي، بحضور الممثل الرئيس لمكتب (جايكا) في الأردن تاكاهيرو سوزكي، ومساعد المدير عام صيانة النقل المهندس محمد داود.

وقال الرواشدة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة النظام الكهربائي وضمان استدامته، حيث قدمت الوكالة اليابانية منحة لاستبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولط ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولط، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية (Line Differential Relays)، بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.

وأكد أهمية الاتفاقية في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية بتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ضمن زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، مشيدا بالتعاون القائم مع الجانب الياباني، خاصة في مجال الطاقة.

وقال ان هذا التعاون ثمرة للمنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الذي كان له دور فاعل في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

من جهته، أعرب ممثل جايكا عن سعادته بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية والتزامهم بمتابعة المشروع وتنفيذه ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

09/10/2023 10:50:41