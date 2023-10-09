المنتخب الوطني للتايكواندو يشارك ببطولة الجائزة الكبرى في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى، التي تقام في مدينة تيون الصينية.
وغادرت بعثة المنتخب الوطني أمس الأحد، مدينة هانغتشو الصينية، بعد مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية واختتام المعسكر التدريبي المشترك هناك، متوجهة إلى مدينة تيون، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى Grand Prix، المصنفة من عيار ست نجوم G6، التي تقام خلال الفترة من 10 - 12 من الشهر الحالي.
ويسعى المنتخب الوطني لاعتلاء منصات التتويج، في الطريق لجمع أكبر عدد من النقاط، بحثا عن تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس.
--(بترا)
خ خ/أ م
09/10/2023 10:48:37
MENAFN09102023000117011021ID1107211231
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