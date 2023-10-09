المنتخب الوطني للتايكواندو يشارك ببطولة الجائزة الكبرى في الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى، التي تقام في مدينة تيون الصينية.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني أمس الأحد، مدينة هانغتشو الصينية، بعد مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية واختتام المعسكر التدريبي المشترك هناك، متوجهة إلى مدينة تيون، للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى Grand Prix، المصنفة من عيار ست نجوم G6، التي تقام خلال الفترة من 10 - 12 من الشهر الحالي.

ويسعى المنتخب الوطني لاعتلاء منصات التتويج، في الطريق لجمع أكبر عدد من النقاط، بحثا عن تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس.

--(بترا)

خ خ/أ م

09/10/2023 10:48:37