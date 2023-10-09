436 شهيدا في قطاع غزة منهم 91 طفلا
التاريخ
10/9/2023 4:30:17 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إجمالي إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي اليوم إن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي بلغ اليوم 436 مواطناً فلسطينيا، منهم 91 طفلا و61 سيدة وإصابة 2271 مواطنا آخر بجروح مختلفة، منهم 244 طفلا و151 سيدة.
--(بترا)
ا س/ف ج
09/10/2023 10:36:11
MENAFN09102023000117011021ID1107211229
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