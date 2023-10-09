436 شهيدا في قطاع غزة منهم 91 طفلا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إجمالي إحصائية محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي اليوم إن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي بلغ اليوم 436 مواطناً فلسطينيا، منهم 91 طفلا و61 سيدة وإصابة 2271 مواطنا آخر بجروح مختلفة، منهم 244 طفلا و151 سيدة.

--(بترا)

ا س/ف ج

09/10/2023 10:36:11