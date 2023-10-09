Monday, 09 October 2023 01:22 GMT

ارتفاع الذهب 19 دولارا في المعاملات الفورية

10/9/2023 4:30:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وربحت نحو 19 دولارا في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها منذ مطلع الشهر الحالي .
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد المعدن الأصفر بنسبة 1.03 بالمئة أو ما يعادل 19.01 دولار ليصل إلى 1851.46 دولار للأونصة.
وارتفعت عقود الذهب، تسليم كانون الأول المقبل بنسبة 1.08 بالمئة أو ما يعادل 19.85 دولار لتصل إلى 1865.05 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
09/10/2023 10:35:05

MENAFN09102023000117011021ID1107211228

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث