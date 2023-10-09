ارتفاع الذهب 19 دولارا في المعاملات الفورية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وربحت نحو 19 دولارا في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها منذ مطلع الشهر الحالي .

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد المعدن الأصفر بنسبة 1.03 بالمئة أو ما يعادل 19.01 دولار ليصل إلى 1851.46 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم كانون الأول المقبل بنسبة 1.08 بالمئة أو ما يعادل 19.85 دولار لتصل إلى 1865.05 دولار للأونصة.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

09/10/2023 10:35:05