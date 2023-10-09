ارتفاع الذهب 19 دولارا في المعاملات الفورية
التاريخ
10/9/2023 4:30:17 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان تشرين الأول (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وربحت نحو 19 دولارا في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها منذ مطلع الشهر الحالي .
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زاد المعدن الأصفر بنسبة 1.03 بالمئة أو ما يعادل 19.01 دولار ليصل إلى 1851.46 دولار للأونصة.
وارتفعت عقود الذهب، تسليم كانون الأول المقبل بنسبة 1.08 بالمئة أو ما يعادل 19.85 دولار لتصل إلى 1865.05 دولار للأونصة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
09/10/2023 10:35:05
MENAFN09102023000117011021ID1107211228
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