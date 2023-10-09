الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
التاريخ
10/9/2023 4:30:16 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام، أن حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين اليوم الاثنين، ستكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا.
واشارت إلى أنه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي، داعية الجميع الى التقيد بأوقات الدوام توفيرا لوقتهم وجهدهم.
--(بترا)
ل م/ أ أ/ف ج
09/10/2023 10:40:18
MENAFN09102023000117011021ID1107211227
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