Monday, 09 October 2023 01:22 GMT

الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

10/9/2023 4:30:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام، أن حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين اليوم الاثنين، ستكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا.
واشارت إلى أنه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي، داعية الجميع الى التقيد بأوقات الدوام توفيرا لوقتهم وجهدهم.
--(بترا)
ل م/ أ أ/ف ج
09/10/2023 10:40:18

MENAFN09102023000117011021ID1107211227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث