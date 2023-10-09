الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام، أن حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين اليوم الاثنين، ستكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

واشارت إلى أنه لا تغيير على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي، داعية الجميع الى التقيد بأوقات الدوام توفيرا لوقتهم وجهدهم.

--(بترا)

ل م/ أ أ/ف ج

09/10/2023 10:40:18