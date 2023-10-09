الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة (رويترز)، انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.
وفي نهاية تداولات أمس الأحد، سجلت بورصة "تل أبيب"، خسائر قياسية، حيث هبطت بما يصل إلى 7 بالمئة، وهي أكبر خسارة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأدت عملية "طوفان الأقصى" إلى شل العديد من القطاعات داخل "إسرائيل"، حيث ألغت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى"تل أبيب"، بالإضافة إلى إلغاء حجوزات الفنادق وهروب السياح.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ
09/10/2023 10:27:20
MENAFN09102023000117011021ID1107211226
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