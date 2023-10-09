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الشيكل الإسرائيلي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام

10/9/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي اليوم الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة (رويترز)، انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.
وفي نهاية تداولات أمس الأحد، سجلت بورصة "تل أبيب"، خسائر قياسية، حيث هبطت بما يصل إلى 7 بالمئة، وهي أكبر خسارة له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأدت عملية "طوفان الأقصى" إلى شل العديد من القطاعات داخل "إسرائيل"، حيث ألغت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى"تل أبيب"، بالإضافة إلى إلغاء حجوزات الفنادق وهروب السياح.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ
09/10/2023 10:27:20

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