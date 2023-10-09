البريد الأردني يشارك في الاحتفال بيوم البريد العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الأول (بترا)- شارك البريد الاردني اليوم الاثنين، في الاحتفال بيوم البريد العالمي الذي جاء تحت شعار" معا من أجل بناء الثقة"، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية بيرن.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، أعلن عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي نظم في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1969، ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان في جميع أنحاء العالم بالاحتفالات ومنها الأردن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن مشاركة الأردن دول العالم بهذا الاحتفال يجسد الاهتمام الأردني بتطوير خدمات البريد وتقديمها وفق المعايير الدولية التي تخضع لإشراف الاتحاد البريدي العالمي.
وأضاف أن ما تقوم به شركة البريد من أداء خدمات بريدية متنوعة يجري بدعم واهتمام حكومي، مكن الشركة من متابعة التطورات والتحديث الذي يشهده قطاع البريد على المستوى الدولي من خلال الخبرات البشرية المدربة، والتي بدأ المواطن يلمسها عند التعامل مع المكاتب البريدية الموزعة في أرجاء المملكة.
يذكر أن إدارة الاتحاد البريدي العالمي اتخذت هذا العام شعار "معا من أجل بناء الثقة... لنتعاون من أجل مستقبل آمن ومترابط"، كشعار للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تستخدم العديد من الدول هذه المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة، بالإضافة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي منها القضاء على الفقر المدقع والجوع ومكافحة التفاوت (عدم المساواة) في الأجور والعمل على قلب تأثير تغيير المناخ.
-- (بترا)
غ ح/ف ج
09/10/2023 10:25:34
MENAFN09102023000117011021ID1107211225
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