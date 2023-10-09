البريد الأردني يشارك في الاحتفال بيوم البريد العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- شارك البريد الاردني اليوم الاثنين، في الاحتفال بيوم البريد العالمي الذي جاء تحت شعار" معا من أجل بناء الثقة"، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية بيرن.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، أعلن عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي نظم في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1969، ومنذ ذلك الحين تشارك بلدان في جميع أنحاء العالم بالاحتفالات ومنها الأردن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن مشاركة الأردن دول العالم بهذا الاحتفال يجسد الاهتمام الأردني بتطوير خدمات البريد وتقديمها وفق المعايير الدولية التي تخضع لإشراف الاتحاد البريدي العالمي.

وأضاف أن ما تقوم به شركة البريد من أداء خدمات بريدية متنوعة يجري بدعم واهتمام حكومي، مكن الشركة من متابعة التطورات والتحديث الذي يشهده قطاع البريد على المستوى الدولي من خلال الخبرات البشرية المدربة، والتي بدأ المواطن يلمسها عند التعامل مع المكاتب البريدية الموزعة في أرجاء المملكة.

يذكر أن إدارة الاتحاد البريدي العالمي اتخذت هذا العام شعار "معا من أجل بناء الثقة... لنتعاون من أجل مستقبل آمن ومترابط"، كشعار للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تستخدم العديد من الدول هذه المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة، بالإضافة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي منها القضاء على الفقر المدقع والجوع ومكافحة التفاوت (عدم المساواة) في الأجور والعمل على قلب تأثير تغيير المناخ.

-- (بترا)

غ ح/ف ج

09/10/2023 10:25:34