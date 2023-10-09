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مقتل جنود إسرائيليين باشتباكات مع كتائب القسام في شعار هنيغف

10/9/2023 4:30:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول(بترا)- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من جنود الاحتلال في تبادل لإطلاق نار مع عناصر من كتائب القسام في منطقة شعار هنيغف بغلاف غزة.
وأكدت أن هناك تبادلا لإطلاق النار بين عناصر من كتائب القسام والجيش الإسرائيلي قرب مفرق شعار هنيغف.
--(بترا)
ا ش /اص
09/10/2023 10:17:13

MENAFN09102023000117011021ID1107211224

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