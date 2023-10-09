مقتل جنود إسرائيليين باشتباكات مع كتائب القسام في شعار هنيغف

مقتل جنود إسرائيليين باشتباكات مع كتائب القسام في شعار هنيغف
التاريخ
10/9/2023 4:30:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول(بترا)- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من جنود الاحتلال في تبادل لإطلاق نار مع عناصر من كتائب القسام في منطقة شعار هنيغف بغلاف غزة.
وأكدت أن هناك تبادلا لإطلاق النار بين عناصر من كتائب القسام والجيش الإسرائيلي قرب مفرق شعار هنيغف.
--(بترا)
ا ش /اص
09/10/2023 10:17:13
MENAFN09102023000117011021ID1107211224
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