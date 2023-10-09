داخلية غزة: الاحتلال يشن مئات الغارات الجوية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول(بترا)- امجد الشوا - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم ان الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه وحربه على الشعب الفلسطيني بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على جميع محافظات غزة .

و أكدت الداخلية ،في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، أن جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية و منشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وقد خلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

--(بترا)





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09/10/2023 09:23:58