داخلية غزة: الاحتلال يشن مئات الغارات الجوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول(بترا)- امجد الشوا - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم ان الاحتلال الإسرائيلي صعد من عدوانه وحربه على الشعب الفلسطيني بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على جميع محافظات غزة .
و أكدت الداخلية ،في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، أن جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية و منشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وقد خلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
09/10/2023 09:23:58
MENAFN09102023000117011021ID1107211223
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