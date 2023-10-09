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ارتفاع النفط أكثر من 3 دولارات بسبب التوترات في الشرق الأوسط

10/9/2023 4:30:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الأول (بترا)- قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس مطلع الأسبوع الجاري.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل، مرتفعا 3.44 دولار أو 4.16 بالمئة.
وقال محللون من بنك "إيه.إن.زد" الأسترالي في مذكرة للعملاء "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع المزيد من التقلبات".
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
09/10/2023 09:05:20

MENAFN09102023000117011021ID1107211222

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