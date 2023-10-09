غزة : العشرات من عناصر حماس يتمكنون من التسلل الى المستوطنات
التاريخ
10/9/2023 4:30:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي "ان هناك شبهات بإمكانية تسلل عناصر من حماس عبر نفق إلى كفار عزة ونجري مسحا بالمنطقة"
و أشارت الى انه خلال ساعات الليل حاول 70 مسلحا من حماس اقتحام منطقة بئيري وتم تصفية عدد منهم، وتمكن عدد منهم من التسلل وتدور اشتباكات هناك .
--(بترا)
ا ش /اص / س س
09/10/2023 09:10:39
MENAFN09102023000117011021ID1107211221
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