غزة : العشرات من عناصر حماس يتمكنون من التسلل الى المستوطنات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي "ان هناك شبهات بإمكانية تسلل عناصر من حماس عبر نفق إلى كفار عزة ونجري مسحا بالمنطقة"

و أشارت الى انه خلال ساعات الليل حاول 70 مسلحا من حماس اقتحام منطقة بئيري وتم تصفية عدد منهم، وتمكن عدد منهم من التسلل وتدور اشتباكات هناك .

--(بترا)





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09/10/2023 09:10:39