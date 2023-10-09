توفر مقاعد على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في البلقاء التطبيقية
التاريخ
10/9/2023 4:30:10 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 9 تشرين الأول(بترا)- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس، في العديد من التخصصات.
وأشارت الجامعة في بيان اليوم، إلى أنه تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي، لافتة إلى أنه على جميع الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات، الدخول لموقع الجامعة الإلكتروني " بوابة القبولات "، بوابة قبولات البكالوريوس، لتقديم طلب الالتحاق، أو من من خلال الرابط التالي :
، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.
--(بترا)
أع/أ م / س س
09/10/2023 09:00:18
MENAFN09102023000117011021ID1107211220
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