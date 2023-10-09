توفر مقاعد على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 9 تشرين الأول(بترا)- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس، في العديد من التخصصات.

وأشارت الجامعة في بيان اليوم، إلى أنه تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي، لافتة إلى أنه على جميع الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات، الدخول لموقع الجامعة الإلكتروني " بوابة القبولات "، بوابة قبولات البكالوريوس، لتقديم طلب الالتحاق، أو من من خلال الرابط التالي :



، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

--(بترا)

أع/أ م / س س

09/10/2023 09:00:18