استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين أول (بترا) - استشهد فلسطيني ، فجر اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد النصارى شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان،إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي صوب الشاب راجح حسام طه، بزعم محاولته اقتحام حي واد النصارى بجرافة، المحاذي لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل والمغلق من قبل الاحتلال منذ عام 2000 ، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

09/10/2023 09:04:34