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22 شهيدا حصيلة استهداف رفح الليلة الماضية

10/9/2023 4:30:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا)- ارتقى 22 شهيدا ،الليلة الماضية ، وأصيب اكثر من80 فلسطينيا بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة .
--(بترا)
ا ش /اص / س س
09/10/2023 08:59:09

MENAFN09102023000117011021ID1107211218

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