22 شهيدا حصيلة استهداف رفح الليلة الماضية
التاريخ
10/9/2023 4:30:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا)- ارتقى 22 شهيدا ،الليلة الماضية ، وأصيب اكثر من80 فلسطينيا بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة .
--(بترا)
ا ش /اص / س س
09/10/2023 08:59:09
MENAFN09102023000117011021ID1107211218
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