استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد طفل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، الليلة، ما يرفع شهداء مواجهات قلنديا إلى 4 شهداء .

و أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، باستشهاد الطفل آدم الجولاني (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري، الليلة.

وكان ثلاثة شهداء ارتقوا، الليلة الماضية، برصاص الاحتلال خلال مواجهات قلنديا، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص بينها إصابتان بحالة خطرة، تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن صباح اليوم عن استشهاد الطفل الجولاني.

--(بترا)

م ف /اص / س س

09/10/2023 08:48:01