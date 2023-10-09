استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 تشرين الأول (بترا)- استشهد طفل، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، الليلة، ما يرفع شهداء مواجهات قلنديا إلى 4 شهداء .
و أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، باستشهاد الطفل آدم الجولاني (16 عاما)، متأثرا بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري، الليلة.
وكان ثلاثة شهداء ارتقوا، الليلة الماضية، برصاص الاحتلال خلال مواجهات قلنديا، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص بينها إصابتان بحالة خطرة، تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن صباح اليوم عن استشهاد الطفل الجولاني.
--(بترا)
م ف /اص / س س
09/10/2023 08:48:01
MENAFN09102023000117011021ID1107211217
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