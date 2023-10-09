الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على غزة وأعداد الشهداء بازدياد

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 تشرين الأول (بترا) _ استشهد عدد كبير من الفلسطينيين وأصيب المئات اثر تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، خلال ساعات فجر اليوم الاثنين،حيث قصفت عشرات المنازل والمساجد والمؤسسات.

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد خمسة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو العمرين في القرارة بخانيونس ، وطفلتين في حي الزيتون شرق غزة، وبحسب المصادر، تم انتشال جثث ثلاثة شهداء جراء قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ غرب غزة الذي دمرته طائرات الاحتلال.

كما تمكنت طواقم الاسعاف والدفاع المدني من انتشال نحو 20 شهيدًا وأعمال البحث متواصلة داخل منزل عائلة أبو هلال ومنازل مجاورة برفح جنوب قطاع غزة ، والذي قصفته طائرات الاحتلال فجر اليوم .

كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ مسجد اليرموك و منزلا لعائلة أبو عيسى في شارع أبو سلطان بدير البلح ومنزلا في حي الشيخ رضوان

ومجمع الجوازات ومنزل القائد في القسام أبو علي البريم في بلدة بني سهيلا بخانيونس جنوب قطاع غزة.

-- (بترا )

ا ش / ا ص / س س

09/10/2023 08:45:24