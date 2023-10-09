الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على غزة وأعداد الشهداء بازدياد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 تشرين الأول (بترا) _ استشهد عدد كبير من الفلسطينيين وأصيب المئات اثر تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، خلال ساعات فجر اليوم الاثنين،حيث قصفت عشرات المنازل والمساجد والمؤسسات.
وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد خمسة مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو العمرين في القرارة بخانيونس ، وطفلتين في حي الزيتون شرق غزة، وبحسب المصادر، تم انتشال جثث ثلاثة شهداء جراء قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطئ غرب غزة الذي دمرته طائرات الاحتلال.
كما تمكنت طواقم الاسعاف والدفاع المدني من انتشال نحو 20 شهيدًا وأعمال البحث متواصلة داخل منزل عائلة أبو هلال ومنازل مجاورة برفح جنوب قطاع غزة ، والذي قصفته طائرات الاحتلال فجر اليوم .
كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ مسجد اليرموك و منزلا لعائلة أبو عيسى في شارع أبو سلطان بدير البلح ومنزلا في حي الشيخ رضوان
ومجمع الجوازات ومنزل القائد في القسام أبو علي البريم في بلدة بني سهيلا بخانيونس جنوب قطاع غزة.
-- (بترا )
ا ش / ا ص / س س
09/10/2023 08:45:24
MENAFN09102023000117011021ID1107211216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.