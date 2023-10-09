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شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل صوت وصورة قبل عرضه على Dmc

10/9/2023 4:29:41 AM
(MENAFN- Youm7) طرح القائمون على مسلسل "صوت وصورة " للفنانة حنان مطاوع البوسترات الدعائة المنفردة لأبطال العمل المقرر انطلاق عرضه يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر على قناة dmc الساعة 8 مساء، على أن بنطلق العرض على منصة Watch it قبل العرض التليفزيونى بـ 24 ساعة.


صوت وصورة


مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل ويتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

وقدمت حنان مطاوع في رمضان الماضى مسلسلين الأول هو "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، هالة صدقى وآخرين، و"وعود سخية" من 15 حلقة تأليف أحمد صبحى وإخرج أحمد حسن.


حنان مطاوع

نجلاء بدر

ناردين فرج

وليد فواز

عمرو وهبة

مراد مكرم

صدقى صخر

ولاء الشريف

احمد ماجد




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