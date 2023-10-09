عزاء الفنان الراحل محمد بطاوى اليوم بمسجد نصر الدين فى الهرم

MENAFN - Youm7) تستقبل أسرة الفنان الراحل محمد بطاوى العزاء اليوم الاثنين، بمسجد نصر الدين فى الهرمبعد صلاة المغرب، وذلك ربعدما تم تشييع جثمانه بمشاركةالمئات من أهالي مركز آطسا بمحافظة الفيوم إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته .

وتوفى الفنان الشاب محمد بطاوي، صباح السبت الماضى داخل إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية أودت بحياته.

ووفقا للمقربين من الفنان الشاب فإنه كان يعاني في الأيام الأخيرة من مشكلات صحية في القلب، وتم نقله لإحدى المستشفيات، فجر السبت الماضى، حيث حاول الأطباء إنعاش القلب ولكن محاولاتهم باءت بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل جثمان الفنان الراحل إلى مسقط رأسه، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم وتم تشييع جنازته وحضر المئات من أفراد عائلته وأبناء مركز إطسا وشيعوا جثمانه إلى مقابر عائلته.

يذكر أن الفنان الراحل محمد بطاوي شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "راجل وست ستات" بطولة أشرف عبد الباقي، ومسلسل "سك على إخواتك" بطولة على ربيع و"خلصانة بشياكة" و"بـ 100 وش"، وقدم مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي.



