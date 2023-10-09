أيتن عامر تجسد دور مغنية أندرجروند فى فيلمها الجديد درويلة

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة أيتن عامر دور مطربة اندرجروند ضمن أحداث فيلمها الجديد "درويلة" الذى تعكف على تصويره حالياً، حيث تظهر بشخصية فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه وتستغل وقوفها على مسرح الدرويلة للغناء عليه حتى وصلت لأن تكون نجمته، ويأتي تقديم أيتن لهذا الدور بعد اتجاها إلى الغناء خلال الفترة الماضية وتقديمها أكثر من أغنية،

فيلم "درويلة" انطلق تصويره الأسبوع الماضى، تأليف محمد دياسطى وإخراج معوض إسماعيل وبطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداث العمل في إطار الغموض والأكشن .

وتعيش أيتن عامر حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تصور فيلم "عنب من إخراج أحمد نور ويشارك في بطولته نجوم برنامج snl بالعربى وهم إسلام إبراهيم، محمود الليثى، نور قدرى، تونى ماهر وتنتظر عرض فيلم "الجنينة" مع بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، محمد ثروث، أحمد فتحي، ةتأليف أحمد أنورو جمايكا، إخراج معتز حسام.

وعرض لأيتن عامر مؤخراً فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.







