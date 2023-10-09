إيهاب فهمى: فخور بتكريمى من نجوم سيدتى أنا على خشبة المسرح القومى

MENAFN - Youm7) أعرب الفنان إيهاب فهمى رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المسرح القومى السابق، عن اعتزازه وسعادته بتكريمه من نجوم مسرحية "سيدتى أنا".

وقال أنا فخور بتكريمى من أبطال المسرحية، خاصة على خشبة المسرح القومى الذى له مكانه خاصة في قلبى، مضيفا أنا سعيد بأن هذا العرض الذى كان بمثابة مسك الختام بعملى بالمسرح القومى ، كما اختتم تصريحه بتوجيه الشكر لكل أبطال العرض لهذا التكريم,

تكريم ايهاب فهمىبالمسرح القومى

وقدم أبطال المسرحية درع

التكريم للفنان إيهاب فهمى تقديرا له على مدة عمله بالمسرح القومى ومجهوده في اختيار ابطال العرض المسرحى والتعاقد مع نجومه

وذلك قبل انتهاء فترة توليه قيادة المسرح القومى وذلك عقب انتهاء الدراسة النقدية

التي أقامها المركز القومى للمسرح لمناقشة العرض المسرحى مؤخرا



وتحدث خلالها: الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو، الناقد المسرحي د. سيد الإمام، وأدارتها الباحثة المسرحية رشا زيدان.وقالت الباحثة المسرحية رشا زيدان عن العرض المسرحي"سيدتي أنا"، لقد حصل العرض على العديد من الجوائز الفنية في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام منها: جائزة أفضل عرض، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل أشعار، ثم سردت السيرة الذاتية لمخرج العرض في سطور قائلة: حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس وليسانس آداب مسرح قسم دراما ونقد جامعة حلوان، أخرج العديد من المسرحيات بجامعة عين شمس، حصل على العديد من الجوائز منها أفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية عرض "اللعبة" عام ٢٠٠٣، وعرض 'أنتيجون" 2005.واعتبرت الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو؛ الليلة (ليلة الحب والجمال والاكتمال) ليلة الاحتفال بواحدة من أكبر عروض المسرح المصري "سيدتي أنا" للمخرج النجم محسن رزق صاحب الرؤي الخلابة والخيال الرحب المثير والموهبة الخلاقة.وأشادت بكل فريق العمل وأنه خلال العرض تم استخدام لغة سينمائية مبهرة تربط بين الشاشة والأداء الحي على خشبة المسرح، "سيدتي أنا" عرض متكامل (حالة من الوهج والنضوج)، عرض مثير للجدل.