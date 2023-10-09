طريقة عمل شوربة الدجاج بالمكرونة الصحية بدون جلوتين

(MENAFN
- Youm7) في طقس الخريف الذى يحتوى على بعض اللسعات الخفيفة الباردة، قد يشتاق الشخص أن يتناول بعض من الحساء الساخن المنعش، الذى يجعله يستمتع بتناول الطعام الصحى الخفيف، ويعتبر عمل شوربة الدجاج بالمكرونة وجبة غداء سريعة ولذيذة، ويمكن تناوله في العشاء ولا يستغرق الكثير من الوقت، وصحى لأنه لا يحتوى على الجلوتين لمن لديه الحساسية من الجلوتين، ولمعرفة طريقة العمل، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "hauteandhealthyliving".
الشوربة
المكونات:
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات
5 حبات من الجزر الكبير مقطع إلى شرائح
5 من أوراق الكرفس مقطع إلى شرائح رفيعة
5 من فصوص الثوم المفروم
1 ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج
12 كوب من مرج الدجاج
2 من ورق الغار
1 1⁄2 كيلو من صدور الدجاج منزوع الجلد والعظم
2 كوب من المكرونة الجافة بدون
جلوتين والنوع على حسب الرغبة
الفلفل والملح على حسب الذوق
البقدونس الطازج المفروم للزينة
طبق التقديم مع رشة من البقدونس
طريقة العمل:
في مقلاة كبيرة يتم تسخين الزيتون على نار متوسطة مع طهى البصل والجذر مع الكرفس، والثوم لمدة من 5 إلى 6 دقائق، أو حتى بعد أن يصبح البصل شفاف ويتم إضافة الزعتر لمدة دقيقتين.
طريقة العمل
يتم إضافة مرق الدجاج
وأوراق الغار،ثم يتم رفعها عن الموقد حتى يتم الغليان.
يتم إضافة صدور الدجاج ويتم تقليل النار وتترك على نار هادئة حتى مرور 15 دقيقة.
يتم إضافة المكرونة للقدر ويترك على نار خفيفة لمدة 12 دقيقة، حتى تنضج المكرونة والدجاج بشكل كامل،
ثم يتم إزالة صدور الدجاج من الوعاء ويتم تقطيعه بإستخدام الشوكة.
يتم إضافة الدجاج المقطع إلى وعاء التقديم ويتم إضافة الملح والفلفل على حسب الرغبة ويرش البقدونس المفروم الطازج.
الطبق
MENAFN09102023000132011024ID1107211210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.