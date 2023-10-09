طريقة عمل شوربة الدجاج بالمكرونة الصحية بدون جلوتين

MENAFN - Youm7) في طقس الخريف الذى يحتوى على بعض اللسعات الخفيفة الباردة، قد يشتاق الشخص أن يتناول بعض من الحساء الساخن المنعش، الذى يجعله يستمتع بتناول الطعام الصحى الخفيف، ويعتبر عمل شوربة الدجاج بالمكرونة وجبة غداء سريعة ولذيذة، ويمكن تناوله في العشاء ولا يستغرق الكثير من الوقت، وصحى لأنه لا يحتوى على الجلوتين لمن لديه الحساسية من الجلوتين، ولمعرفة طريقة العمل، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "hauteandhealthyliving".



الشوربة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة صغيرة مقطعة إلى مكعبات

5 حبات من الجزر الكبير مقطع إلى شرائح

5 من أوراق الكرفس مقطع إلى شرائح رفيعة

5 من فصوص الثوم المفروم

1 ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج

12 كوب من مرج الدجاج

2 من ورق الغار

1 1⁄2 كيلو من صدور الدجاج منزوع الجلد والعظم

2 كوب من المكرونة الجافة بدون

جلوتين والنوع على حسب الرغبة

الفلفل والملح على حسب الذوق

البقدونس الطازج المفروم للزينة



طبق التقديم مع رشة من البقدونس

طريقة العمل:

في مقلاة كبيرة يتم تسخين الزيتون على نار متوسطة مع طهى البصل والجذر مع الكرفس، والثوم لمدة من 5 إلى 6 دقائق، أو حتى بعد أن يصبح البصل شفاف ويتم إضافة الزعتر لمدة دقيقتين.



طريقة العمل

يتم إضافة مرق الدجاج

وأوراق الغار،ثم يتم رفعها عن الموقد حتى يتم الغليان.

يتم إضافة صدور الدجاج ويتم تقليل النار وتترك على نار هادئة حتى مرور 15 دقيقة.

يتم إضافة المكرونة للقدر ويترك على نار خفيفة لمدة 12 دقيقة، حتى تنضج المكرونة والدجاج بشكل كامل،

ثم يتم إزالة صدور الدجاج من الوعاء ويتم تقطيعه بإستخدام الشوكة.

يتم إضافة الدجاج المقطع إلى وعاء التقديم ويتم إضافة الملح والفلفل على حسب الرغبة ويرش البقدونس المفروم الطازج.





الطبق



