نصائح لتعزيز ثقة طفلك فى نفسه بالمدرسة خلال المرحلة الابتدائية

MENAFN - Youm7) المرحلة الابتدائية من التعليم تعتبر من الأسس التي تعلم الطفل وتصقل قدراته، وتكوِّن شخصيته بشكل كبير، ويرى مجتمع الدراسة والزملاء، وهو عالم جديد على الطفل، والشخص الذى يكون لديه الكثير من تقدير الذات يحقق النجاح والتفوق فى المدرسة، أما الطفل الذى يشعر بتدنى احترام الذات يميل لمشاعر القلق والإحباط ويكون منطويا وغير متفاعل مع من حوله من الطلاب والمدرسة ككل، ولهذا يجب جعل الطفل يثق بنفسه بشكل كبير، خلال الفصل الدراسى لتنمية شخصية الطفل خاصة فى المرحلة الابتدائية، ولمعرفة كيفية ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "publicschoolreview".

استراتيجيات لتقدير الذات:

إن احترام الذات يؤثر على الطفل وعلى معتقداته الشخصية، وتوجد بعض الأمور التي من شأنها زيادة ثقة الطفل في نفسه خلال المرحلة الابتدائية.



طفل



التشجيع الإيجابى:

إن أفضل الطرق لتعزيز احترام الذات لدى الطفل هو تقديم التشجيع الإيجابى له، عندما يتفوق الطفل أو يقوم بأمر ما، والطفل حساس للغاية ويتقبل أي تعليق، لهذا يجب الثناء عليه عند بذل أي مجهود جيد، وعلى الآباء أن يسعوا لإعطاء الطفل تعليقات صادقة وفى نفس الوقت مشجعة لمزيد من الثقة بالنفس.

تعليم الطفل الحدود والدروس:

يجب قبل ممارسة أي نشاط جديد للطفل، أن يتم شرح تفاصيل السلوك الجيد للطفل، مثل عند زيارة الطفل صديق له لأول مرة لحضور عيد ميلاده، وعلى الآباء أن يعلموا الطفل التصرف السليم بأدب وطريقة لمعاملة الأصدقاء بشكل رائع، مع شرح السلوكيات السلبية التي عليه أن يبتعد عنها، خلال تواجده في الفصل الدراسى.

تقديم الملاحظات والتصحيحات:

عندما ينشغل الطفل بنشاط معين يجب إعطاء الطفل بعض التعليقات على ما قام به، إن كان الأمر جيدا فيشيد به والده، وإن كان تصرفا غير جيد فيمكن توضيح الأمر للطفل، مع جعله يحسن من ذلك، حتى تزيد لديه مشاعر الثقة في نفسه، بدلا من أن يشعر بالإحباط نتيجة لسماعه حديثا سلبيا محبطا.



طفل



تصحيح المعتقدات غير الدقيقة:

قد يتحدث الطفل عن بعض المعتقدات غير الدقيقة حول قدراته، وعلى الآباء تصحيح تلك المعتقدات، وتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح، حتى يكون الطفل أكثر واقعية عند تقييم نفسه، ليزيد من ثقته بنفسه.

تقديم الحب والدعم المستمر:

الطفل الذى يحصل على كثير من الدعم والحب يميل إلى بناء مفاهيم خاصة به حول احترام الذات، ويجب أن يقضى الآباء بعض أوقات مع الطفل للدردشة واللعب من الابن لتعليمه مفاهيم قيمة الذات.





طفل فى المرحلة الابتدائية



