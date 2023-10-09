نصائح لتعزيز ثقة طفلك فى نفسه بالمدرسة خلال المرحلة الابتدائية

(MENAFN
- Youm7) المرحلة الابتدائية من التعليم تعتبر من الأسس التي تعلم الطفل وتصقل قدراته، وتكوِّن شخصيته بشكل كبير، ويرى مجتمع الدراسة والزملاء، وهو عالم جديد على الطفل، والشخص الذى يكون لديه الكثير من تقدير الذات يحقق النجاح والتفوق فى المدرسة، أما الطفل الذى يشعر بتدنى احترام الذات يميل لمشاعر القلق والإحباط ويكون منطويا وغير متفاعل مع من حوله من الطلاب والمدرسة ككل، ولهذا يجب جعل الطفل يثق بنفسه بشكل كبير، خلال الفصل الدراسى لتنمية شخصية الطفل خاصة فى المرحلة الابتدائية، ولمعرفة كيفية ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "publicschoolreview".
استراتيجيات لتقدير الذات:
إن احترام الذات يؤثر على الطفل وعلى معتقداته الشخصية، وتوجد بعض الأمور التي من شأنها زيادة ثقة الطفل في نفسه خلال المرحلة الابتدائية.
طفل
التشجيع الإيجابى:
إن أفضل الطرق لتعزيز احترام الذات لدى الطفل هو تقديم التشجيع الإيجابى له، عندما يتفوق الطفل أو يقوم بأمر ما، والطفل حساس للغاية ويتقبل أي تعليق، لهذا يجب الثناء عليه عند بذل أي مجهود جيد، وعلى الآباء أن يسعوا لإعطاء الطفل تعليقات صادقة وفى نفس الوقت مشجعة لمزيد من الثقة بالنفس.
تعليم الطفل الحدود والدروس:
يجب قبل ممارسة أي نشاط جديد للطفل، أن يتم شرح تفاصيل السلوك الجيد للطفل، مثل عند زيارة الطفل صديق له لأول مرة لحضور عيد ميلاده، وعلى الآباء أن يعلموا الطفل التصرف السليم بأدب وطريقة لمعاملة الأصدقاء بشكل رائع، مع شرح السلوكيات السلبية التي عليه أن يبتعد عنها، خلال تواجده في الفصل الدراسى.
تقديم الملاحظات والتصحيحات:
عندما ينشغل الطفل بنشاط معين يجب إعطاء الطفل بعض التعليقات على ما قام به، إن كان الأمر جيدا فيشيد به والده، وإن كان تصرفا غير جيد فيمكن توضيح الأمر للطفل، مع جعله يحسن من ذلك، حتى تزيد لديه مشاعر الثقة في نفسه، بدلا من أن يشعر بالإحباط نتيجة لسماعه حديثا سلبيا محبطا.
طفل
تصحيح المعتقدات غير الدقيقة:
قد يتحدث الطفل عن بعض المعتقدات غير الدقيقة حول قدراته، وعلى الآباء تصحيح تلك المعتقدات، وتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح، حتى يكون الطفل أكثر واقعية عند تقييم نفسه، ليزيد من ثقته بنفسه.
تقديم الحب والدعم المستمر:
الطفل الذى يحصل على كثير من الدعم والحب يميل إلى بناء مفاهيم خاصة به حول احترام الذات، ويجب أن يقضى الآباء بعض أوقات مع الطفل للدردشة واللعب من الابن لتعليمه مفاهيم قيمة الذات.
طفل فى المرحلة الابتدائية
MENAFN09102023000132011024ID1107211209
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.