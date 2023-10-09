تصل لـ500 كيلو متر فى الساعة.. تعرف على أسرع رياضة بالعالم غير مزودة بمحركات

MENAFN - Youm7) القفز بالمظلات السريع هو رياضة صعبة تتطلب من الممارسين القفز من الطائرة ومحاولة الوصول إلى أعلى سرعة نهائية ممكنة والحفاظ عليها، فقد تم اختراع القفز بالمظلات السريع فى أواخر التسعينيات، ويُعرف بأنه أسرع رياضة غير مزودة بمحركات على وجه الأرض، حيث تبدأ المسابقات بالقفز بالمظلات من الطائرة على ارتفاع يتراوح بين 13 ألف قدم و14 ألأف قدم، ثم الدوران بزاوية 90 درجة من الاتجاه الذى تحلق فيه الطائرة، بالتناوب يمينًا ويسارًا.

بعد ذلك، يبدأ المتنافسون فى السقوط الحر ورؤوسهم أولًا نحو الأرض، بينما يحاولون أن يكونوا ديناميكيين هوائيين قدر الإمكان، وفى هذه المرحلة يصلون إلى أعلى السرعات، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما فى ذلك كتلة الجسم والاتجاه والظروف الجوية، يمكن للمنافسين الوصول إلى سرعات تزيد عن 500 كم/ساعة.

من جانبه، قارن كايل لوبريز، بطل العالم فى القفز بالمظلات بسرعة، الإحساس بالقفز السريع بالمظلات مع ما يجب أن يشعر به الانزلاق إلى ثقب دودى فى فيلم خيال علمى، حيث تصبح كل النجوم غير واضحة وتتحول إلى خطوط، باستخدام الجاذبية فقط كوقود، يحقق لاعبو القفز بالمظلات سرعات أكبر من سيارات الفورمولا 1، حيث يبلغ الرقم القياسى لأسرع قفز بالمظلة ذكرًا حاليًا 529.77 كم / ساعة، وأسرع قفز بالمظلة للإناث بسرعة 491.99 كم / ساعة، تم تسجيل كلا الرقمين القياسيين فى أكتوبر 2022.

يعتقد الكثير من الناس أن العامل الرئيسى فى سرعة القفز بالمظلات هو الوزن، لكن الرياضيين الأكثر نجاحًا فى هذه الرياضة سيخبرونك أن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، يعد تحقيق أفضل وضع والحفاظ عليه أثناء السقوط نحو الأرض بسرعات مذهلة أمرًا ضروريًا، ولكن من الصعب للغاية القيام به.

وقال سائق القفز بالمظلات ماكسين تيت، لشبكة

CNN: "تصل إلى سرعة معينة أثناء الغوص حيث تبدأ فى التذبذب وعليك أن تتغلب على هذا التذبذب، وأن تكون مسترخيًا للغاية، ولكن مع الحفاظ على شكل الجسم وعدم الاستجابة للتذبذب، إنها لعبة ذهنية وجسدية حقيقية".

القفز بالمظلة

أكد كايل لوبريس: "أود أن أقول إن 95% من السرعة التى يمكنك تحقيقها هى مهارتك فى البقاء لطيفًا وسلسًا والسير بشكل مستقيم قدر الإمكان".

فكيف يمكنك قياس سرعة سقوط الإنسان من السماء بدقة؟ فى حالة القفز السريع بالمظلات، فأنت بحاجة إلى شيء دقيق للغاية، ولكن لحسن الحظ فإن التكنولوجيا الحديثة تقدم مساعدة كبيرة، حيث يستخدم كل منافس فى القفز بالمظلات جهاز قياس سرعة FlySight (SMD) على خوذته، وفى الوقت الحاضر، تستخدم هذه الأجهزة تقنية نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، لكنها كانت تعتمد فى السابق على القياس الجوى.

على الرغم من أن خبراء الفيزياء سيخبرونك أن السرعة النهائية ستصل إلى ذروتها النظرية عندما تصبح قوة مقاومة الهواء مساوية لسحب الجاذبية، مما يجعل المزيد من التسارع مستحيلًا، إلا أن القفز بالمظلات يعتقد أن هذا ليس سببًا للقلق فى الوقت الحالي، وذلك ببساطة بسبب المهارة التى ينطوى عليها الأمر، للوصول إلى السرعة النهائية.