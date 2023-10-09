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الإحصاء: 143.1مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية خلال 10سنوات

10/9/2023 4:29:35 AM
(MENAFN- Youm7) تسعي
الدولة المصرية جاهدة لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية وتشجيع الصناعات المحلية وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة .. لذا قدمت الدولة 40.7 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية ( السلع تامة الصنع).



وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:



1. 13.9 مليار دولار عام 2013.

2. 13.1 مليار دولار عام 2014.

3. 11.2 مليار دولار عام 2015.

4. 10.9 مليار دولار عام 2016.

5. 12.1 مليار دولار عام 2017.

6. 13.3 مليار دولار عام 2018.

7. 13.3 مليار دولار عام 2019.

8. 13.8 مليار دولار عام 2020.

9. 20.2 مليار دولار عام 2021.

10. 21.2 مليار دولار عام 2022.



أعلى عشر دول استيراداً من مصر للسلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:

1. تركيا بقيمة 997.2 مليون دولار.

2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 868.6 مليون دولار.

3. السعودية بقيمة 835 مليون دولار.

4. إيطاليا بقيمة 598.5 مليون دولار.

5. ليبيا بقيمة 515.7 مليون دولار.

6. الإمارات بقيمة 421.9 مليون دولار.

7. المملكة المتحدة بقيمة 362.8 مليون دولار.

8. اسبانيا بقيمة 358.4 مليون دولار.

9. فرنسا بقيمة 295.3 مليون دولار.

10. ألمانيا بقيمة 273.3 مليون دولار.



أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها
مصر من السلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023:



1. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 795.7 مليون دولار.

5. محضرات خضر بقيمة 364.7 مليون دولار.

6. نحاس ومصنوعاته بقيمة 318.3 مليون دولار.

7. زجاج ومصنوعاته بقيمة 312.7 مليون دولار.

8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 301.4 مليون دولار.

9. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 262.1 مليون دولار.

10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 234.1 مليون دولار.



وأشار الإحصاء إلى أن الدولة المصرية قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، والذي بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:



1. 3.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

2. 2.6 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

3. 2.6 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

4. 2.6
مليار جنيه عام 2016 / 2017.

5. 2.6
مليار جنيه عام 2017 / 2018.

6. 4 مليارات جنيه عام 2018 / 2019.

7. 6 مليارات جنيه عام 2019 / 2020.

8. 7 مليارات جنيه عام 2020 / 2021.

9. 4.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.

10. 6 مليارات جنيه عام 2022 / 2023.



وسجل عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 44.6 ألف شركة بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية:



1. 2.7 ألف شركة عام 2012 / 2013.

2. 2.3 ألف شركة عام 2013 / 2014.

3. 2.7 ألف شركة عام 2014 / 2015.

4. 3.1 ألف شركة عام 2015 / 2016.

5. 5.3 ألف شركة عام 2016 / 2017.

6. 7.2 ألف شركة عام 2017 / 2018.

7. 5.8 ألف شركة عام 2018 / 2019.

8. 4.9 ألف شركة عام 2019 / 2020.

9. 5.4 ألف شركة عام 2020 / 2021.

10. 5.2 ألف شركة عام 2021 / 2022.



وبلغت قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار 125.2 مليار جنيه بقطاع الصناعة خلال الـ 10 سنوات الماضية:



1. 4.6 مليار جنيه عام 2012 / 2013.

2. 3.6 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

3. 4.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

4. 6.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

5. 7.1 مليار جنيه عام 2016 / 2017.

6. 10.3 مليار جنيه عام 2017 / 2018.

7. 17.2 مليار جنيه عام 2018 / 2019.

8. 30.7 مليار جنيه عام 2019 / 2020.

9. 18.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021.

10. 22.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.



وسجلت قيمة نشاط الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4.8 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:



1. 276.9 مليار جنيه عام 2012 / 2013.

2. 290.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

3. 298.9 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

4. 301.2 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

5. 570.6 مليار جنيه عام 2016 / 2017.

6. 597.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018.

7. 614.5 مليار جنيه عام 2018 / 2019.

8. 622.9 مليار جنيه عام 2019 / 2020.

9. 586.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021.

10. 679.4 مليار جنيه عام 2021 / 2022.







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