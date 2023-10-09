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الإسكان: بحث إعادة تخطيط محاور الخدمات ومستويات الإسكان بالعاشر من رمضان

10/9/2023 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، مجموعة من أعضاء لجنة التخطيط من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة، بهدف بحث بعض الموضوعات المتعلقة بتخطيط المدينة مثل إعادة تخطيط محاور الخدمات وتوفير مستويات إسكان متنوعة بالمدينة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولي إدارة التخطيط بجهاز المدينة.



وخلال الزيارة، قام رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لبعض المشروعات مثل: منطقة الخدمات الإقليمية الجديدة، عمارات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، وكذا حديقة الكفراوي للوقوف على موقف التطوير داخل الحديقة، ومشروع دار مصر غرب منطقة المال والأعمال، وعمارات سكن كل المصريين
بالحي العاشر، والمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين الجنوبية، والمنطقة الصناعية بين A5 و A6، ومنطقة العمارات الخضراء، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.



وفي ذات السياق، قام المهندس علاء منيع، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم الأعمال بعددٍ من مواقع العمل بالمدينة، شملت المرور على الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " شرق حى الأندلس بالحى الـ16 بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، كما تم المرور على أعمال الزراعة من مسطحات خضراء وتشجير بين العمارات وداخل الحي.



وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنه تم متابعة استكمال الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ " نادى المحور الشرقي للخدمات " والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم الإسكان الاجتماعى بالحى الـ11 والحى الـ16 والحى الـ15 والحى الـ12 ومنطقة ابنى بيتك بالحيين الـ12 والـ16 والمجاورات المحيطة بالنادى والأحياء الأخرى بالمدينة.







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