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وفد وزارة التخطيط يتابع معايير القرية الخضراء فى محافظتى الغربية والمنوفية

10/9/2023 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولاته الميدانية في المحافظات لمتابعة توفر معايير مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث قام بزيارة قرية نهطاي بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وقرية ساحل الجوابر بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بمشاركة ممثلين عن شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.



وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى يصل إلى 785 مشروعاً تنموياً، تتضمن التوسع في إتاحة خدمات الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب، من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة، و43 مشروعاً للصرف الصحي، وإنشاء وتطوير 25 محطة مياه شرب، فضلاً عن 30 مركز شباب و83 مدرسة و25 وحدة صحية و8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات التنمية البشرية، علاوةً على إنشاء 9 مجمعات حكومية و9 مجمعات خدمات زراعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.



وأضاف حلمي، أن مبادرة "حياة كريمة" في مركزي الشهداء وأشمون بمحافظة المنوفية تتضمن أكثر من 1400 مشروعاً، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 7 محطات معالجة الصرف الصحي و47 محطة مياه شرب، 49 وحدة صحية ونقطة إسعاف، 43 مركز شباب، و97 مدرسة، و28 مجمع خدمات حكومية وزراعية في قرى مركز أشمون، موضحاً
أنه في قرى مركز الشهداء يتم تنفيذ
3 محطات معالجة للصرف الصحي، و 23 محطة مياه شرب، و 21 مركز شباب، وكذا 27 وحدة صحية ونقطة إسعاف، و40 مدرسة، بالإضافة إلى إنشاء
12 مجمع خدمات حكومية وزراعية، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية والغاز الطبيعي.



واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفد الوزارة، بحضور نجوى العشيري، سكرتير عام المحافظة، وتناول اللقاء أهمية مبادرة "القرية الخضراء" والخطوات التنفيذية لحصول القرى المرشحة على شهادة "ترشيد".



واستهل وفد الوزارة جولته في قرية نهطاي، بزيارة مدرسة الشهيد طلبة السايح، وشارك الأطفال في فعاليات ترشيد مياه الشرب، الذي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وندوات التوعية والتثقيف البيئي للسيدات التي نظمها المجلس القومي للمرأة، ثم توجه إلى مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، التي تعد أو ل مدرسة يتم إنشائها بمواد صديقة للبيئة، ومركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، وتأهيل وتبطين ترعة العطف بطول 11 كم، ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف،
بنسبة إنجاز 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والموقف النموذجي والسوق الحضاري اللذان يعملان بالطاقة الشمسية.



ولمتابعة معايير
"القرية الخضراء"، زار وفد الوزارة أحد مشروعات البيوجاز بالقرية، الذي ينتج حوالي 4 أسطوانات بوتاجاز شهرياً، ومستهدف تعميمه على القرى المجاورة، ثم انتقل إلى مشروع توسعة محطة مياه الشرب بطاقة إضافية أكثر من 2000 م3/ يوم.



وفي مستهل زيارته لمحافظة المنوفية، التقى وفد وزارة التخطيط، باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وأكد على اهتمام المحافظة بالمشاركة في مبادرة "القرية الخضراء"، واستيفاء كافة المعايير المطلوبة للحصول على شهادة "ترشيد"، باعتبارها أول قرية في المحافظة تفوز بهذه الشهادة، مشدداً على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق ذلك.



وانتقل وفد الوزارة لزيارة قرية ساحل الجوابر
بمركز الشهداء، وتفقد حديقة القرية، وكشك كتابك، والمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بنسبة إنجاز 100%، والذي بدأ في تقديم خدماته للمواطنين، وتطوير وحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز 100%، ومجمع الخدمات الزراعية، ومدرسة ساحل الجوابر الابتدائية المشتركة بعدد 26 فصل تستوعب 1300 طالب، وتطوير مركز الشباب بنسبة 100%، ومحطة رفع الصرف الصحي.



ثم انتقل إلى قرية شما بمركز أشمون، وزار مشروع تطوير مركز الشباب بنسبة إنجاز 100%، ومجمع الخدمات الحكومية، والذي تم تشغيله لخدمة المواطنين ويضم (وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعي، سجل مدني، شهر عقاري، مكتب تموين، مكتب بريد)، ونقطة الإطفاء بنسبة إنجاز 95%، وكشك كتابك، ووحدة طب الأسرة التي يتم إنشائها طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل بنسبة إنجاز 90%، ومحطة تنقية مياه الشرب بطاقة 5 آلاف م3/يوم، وتأهيل وتبطين ترعة جنابية النعناعية بطول 5 كم، وموقف السيارات بسعة 14 سيارة والسوق الحضاري بنسبة إنجاز 100%، ورافع الصرف الصحي.



وحرص وفد وزارة التخطيط،
على إجراء لقاءات تشاورية مع أهالي القرى المرشحة لمبادرة "القرية الخضراء"، للتعرف على أرائهم في الخدمات الجديدة التي تقدمها مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكدوا على أن مشروعات "حياة كريمة" بمثابة "نقلة حضارية" في مستوى الخدمات في القرى، وأن القرى أصبحت لديها خدمات غير متوفرة بمدن المراكز، وتوجهوا بالشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا المجهود الجبار في تنفيذ الكم الهائل من مشروعات المبادرة الرئاسية.



يشار إلى أن وفد الوزارة، ضم كلاً من أحمد الشيمي، أحمد رضا، عمر متولي، منسقو مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ومن شركة "إي كونسلت" المهندس أحمد الشريف.















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