صدر حديثا.. المشاء العظيم رواية للكاتب أحمد الفخرانى

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار الشروق للنشر، رواية بعنوان "المشاء العظيم" للكاتب أحمد الفخراني ، والتى تقدم بانوراما سَردية عن مسيرة الروائي الطامح للشهرة؛ محمد الأعور.

فى رواية "المشاء العظيم" يتناول الكاتب أحمد الفخرانى، مسيرة الروائي محمد الأعور، وسُبل اختراقه لعوالم الأدب بطُرق مُلتوية، لكن عند ذروة نجاحه في تحقيق ما يصبو إليه، يُواجه شبحَ أستاذه الميت والروائي المنسي فرج الكفراوي الذي يطالبه بتسديد دَينه القديم، فبعد أن سرق منه ست روايات منحته الشهرة، عليه أن يجعل روايته السابعة باسم الكفراوي، وأن يَستخدم نفوذه وشهرته ليُعلن أنه اكتشف كنزًا أدبيًّا باسم أستاذه، كي يُعيد إحياء اسمه الذي ابتلعه الموت والنسيان، لكن الأعور يكتشف أن الرواية المطلوبة ليست سوى حياته ذاتها.

رواية المشاء العظيم للكاتب أحمد الفخرانى





وقالت دار النشر، فى بيان لها عن رواية "المَشَّاء العظيم"، إنها رواية تجمع بين عناصر الدراما الإنسانية العميقة والتشويق معًا، وفي طيَّاتها تكمنُ تساؤلات حول النجاح والأصالة والزيف، وكذلك حول فن الرواية ومُستقبلها.

أحمد الفخراني هو روائي وصحفي مصري، صدرت له عدة روايات منها: "بار ليالينا" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2023، "إخضاع الكلب" عام 2021، "بياصة الشوام" التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية "ماندرولا" التي حصلت على المركز الثاني عام 2016، والمجموعة القصصية "مملكة عصير التفاح"، بالإضافة إلى كتاب "في كل قلبٍ حكاية" بورتريهات، وديوان "ديكورات بسيطة" بالعامية المصرية.