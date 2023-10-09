صدر حديثا.. المشاء العظيم رواية للكاتب أحمد الفخرانى

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار الشروق للنشر، رواية بعنوان "المشاء العظيم" للكاتب أحمد الفخراني ، والتى تقدم بانوراما سَردية عن مسيرة الروائي الطامح للشهرة؛ محمد الأعور.
فى رواية "المشاء العظيم" يتناول الكاتب أحمد الفخرانى، مسيرة الروائي محمد الأعور، وسُبل اختراقه لعوالم الأدب بطُرق مُلتوية، لكن عند ذروة نجاحه في تحقيق ما يصبو إليه، يُواجه شبحَ أستاذه الميت والروائي المنسي فرج الكفراوي الذي يطالبه بتسديد دَينه القديم، فبعد أن سرق منه ست روايات منحته الشهرة، عليه أن يجعل روايته السابعة باسم الكفراوي، وأن يَستخدم نفوذه وشهرته ليُعلن أنه اكتشف كنزًا أدبيًّا باسم أستاذه، كي يُعيد إحياء اسمه الذي ابتلعه الموت والنسيان، لكن الأعور يكتشف أن الرواية المطلوبة ليست سوى حياته ذاتها.
رواية المشاء العظيم للكاتب أحمد الفخرانى
وقالت دار النشر، فى بيان لها عن رواية "المَشَّاء العظيم"، إنها رواية تجمع بين عناصر الدراما الإنسانية العميقة والتشويق معًا، وفي طيَّاتها تكمنُ تساؤلات حول النجاح والأصالة والزيف، وكذلك حول فن الرواية ومُستقبلها.
أحمد الفخراني هو روائي وصحفي مصري، صدرت له عدة روايات منها: "بار ليالينا" التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2023، "إخضاع الكلب" عام 2021، "بياصة الشوام" التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية "ماندرولا" التي حصلت على المركز الثاني عام 2016، والمجموعة القصصية "مملكة عصير التفاح"، بالإضافة إلى كتاب "في كل قلبٍ حكاية" بورتريهات، وديوان "ديكورات بسيطة" بالعامية المصرية.
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