الألغاز التاريخية.. سر الاختفاء الغامض لحدائق بابل المعلقة بالعراق

MENAFN - Youm7) هناك بعض الألغاز التاريخيةلم يتم حلها حتى الآن، وفى بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب فقدان أثر المواد المحفورة ذات الصلة أو تدمير موقع أثرى، وإن عدم وجود إجابات يجعل هذه الألغاز أكثر إثارة للاهتمام، ومن بين تلك الألغاز حديقة بابل المعلقة في العراق؟

حديقة بابل

ويقول مجموعة من المؤرخين

لقد تم بناء حدائق بابل فى مدينة بابل القديمة بـ "العراق"، حوالى 600 قبل الميلاد، وهناك اختلاف حول تلك التاريخ، ولكن في نهارية الأمر كان المؤرخين معجبين بتلك الحدائق لدرجة أنهم أطلقوا عليها "عجائب الدنيا"، فأصبحت بالفعل إحدى عجائب الدنيا السبع.





ومنذ حوالي عام 250 قبل الميلاد، كتب المهندس اليونانى فيلو البيزنطي: أن الحدائق المعلقة كانت تحتوي على "نباتات مزروعة على ارتفاع فوق مستوى سطح الأرض، وجذور الأشجار مغروسة في الشرفة العلوية وليس فى الأرض.





وحتى الآن لم يتمكن علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في بابل من العثور على بقايا حديقة تنطبق عليها هذا الوصف، وهذا ما ترك علماء الآثار يتساءلون: هل الحدائق المعلقة موجودة بالفعل؟

وفي عام 2013، اقترحت ستيفاني دالي، الباحثة في جامعة أكسفورد، في كتاب لها أن الحدائق تقع بالفعل في مدينة نينوى الآشورية، على مدى العقدين الماضيين، ولكنها اختفت بسبب تعرض بابل ونينوى للحروب والنهب، ويبدو حل هذا اللغز سيكون صعبا.