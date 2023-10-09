إعلان الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد 2023.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تعلن الأكاديمية السويدية، اليوم، الإثنين، اسم الفائز أو الفائزين بـ جائزة نوبل فى الاقتصاد 2023 ، تخليدًا لذكرى ألفريد نوبل، فى تمام الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، على أقرب تقدير.
يشار إلى أنه في عام 1968، أنشأ البنك المركزي السويدي جائزة العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، مؤسس جائزة نوبل. وتستند الجائزة إلى التبرع الذي تلقته مؤسسة نوبل عام 1968 من بنك السويد المركزي بمناسبة الذكرى الـ 300 لتأسيس البنك. مُنحت الجائزة الأولى في العلوم الاقتصادية لراجنار فريش وجان تينبرجن عام 1969.
جائزة نوبل
وتمنح جائزة العلوم الاقتصادية من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بالسويد، وفق نفس مبادئ جوائز نوبل التي تمنح منذ عام 1901.
يشار إلى أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023 لكل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابق بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ فازوا "لبحوثهم المتعلقة بالبنوك والأزمات المالية".
وجاء فى حيثيات منح جائزة نوبل للاقتصاد 2022 أن الخبراء الثلاثة "حسنوا بدرجة كبيرة فهمنا لدور المصارف في اقتصادنا، خصوصاً خلال الأزمات المالية، وأيضاً طريقة تنظيم الأسواق المالية". وأشارت اللجنة إلى أن "اكتشافاً مهماً في بحوثهم" التي أطلقوها اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين، "تمثّل في إظهار سبب الأهمية الحيوية التي يرتديها تفادي انهيار المصارف".
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