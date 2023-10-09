كيف تستخدم ميزة تسجيل الوصول الجديدة فى نظام Ios 17؟

MENAFN - Youm7) تعد الميزة الجديدة الأكثر دعما للأمان في الرسائل لنظام iOS 17 هي تسجيل الوصول، فهي تتيح لك مشاركة الوقت المقدر للوصول مع جهة اتصال موثوقة، ويمكنها إرسال تنبيه إذا لم تصل إلى وجهتك كما هو متوقع.

ويمكنك الاستفادة بها من خلال بعض الخطوات، وفقا لما ذكره موقع "the verge":

. اضغط على زر + (زائد) بجوار مربع إدخال النص في المحادثة.

. اختر تسجيل الدخول من قائمة الخيارات.

. اضغط على "تحرير" لتخصيص تسجيل الوصول: يمكنك اختيار إما عند وصولي أو بعد المؤقت.

. اذهب إلى عند وصولي، ويمكنك اختيار الوجهة، ووسيلة النقل، والوقت المقدر للسفر، إذا لم تستوف الموعد المتوقع للوصول، فسيقوم التطبيق بالتحقق منك.

. بدلاً من ذلك، حدد بعد المؤقت، واختر مدة المؤقت، وسيتم تسجيل الوصول عند انقضاء الفترة الزمنية المختارة.

ويعد تسجيل الوصول في حد ذاته بمثابة مطالبة بسيطة للتأكد من أنك بخير، إذا لم ترد عليها خلال 15 دقيقة، فستتلقى جهة الاتصال التي تتحدث معها رسالة تفيد بأن هناك خطأ ما، وسيتم إرسال هذه الرسالة أيضًا إذا كان هاتفك غير متصل بالإنترنت لفترة طويلة من الوقت.

تحصل جهة الاتصال الموثوقة لديك أيضًا على بعض المعلومات مع هذا التنبيه، بما في ذلك آخر موقع معروف لك ومستوى البطارية وإشارة الخلية على هاتفك، يمكنك تعديل مقدار المعلومات التي تتم مشاركتها عند إعداد تسجيل الوصول.