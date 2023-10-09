خطوات.. كيفية تعديل تحديثات القناة على الواتس آب

(MENAFN
- Youm7) أطلق تطبيق واتساب ميزة القنوات، والتي تشبه وظيفة إنستجرام، وقد خضعت هذه الميزة لتجربة تجريبية ناجحة في مناطق محددة قبل طرحها عالميًا مؤخرًا.
وأكدت الشركة أن قنوات واتساب توفر وسيلة خاصة وغير معقدة وموثوقة لتلقي التحديثات المهمة.
يأتي ذلك في حين يعكس توزيع التحديثات عبر قناتك الطريقة التي تستخدم بها واتساب عادةً للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ولكن توجد اختلافات ملحوظة.
وتظهر التحديثات في علامة تبويب مميزة داخل التطبيق، تختلف عن محادثاتك ومكالماتك الشخصية.
ورغم أن بعض الميزات قد تثير الألفة في محادثات واتساب، إلا أن تحديثات القناة تعمل كبث أحادي الاتجاه بدلاً من المحادثة، حيث يتم نشر كافة التحديثات حصريًا من قناتك، ولن يتمكن المتابعون من رؤية اسمك أو رقم هاتفك.
وللحصول على الخدمة يمكنك تعديل تحديثات القناة لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد مشاركتها.
ستحتوي تحديثات القناة المعدلة على كلمة "تم التعديل" بجوار الطابع الزمني وسيتم عرضها لكل من يشاهد القناة.
كيفية تعديل تحديث القناة
افتح تطبيق واتساب وتوجه إلى قسم القنوات
الآن قم بالتمرير فوق تحديث القناة الذي تريد تحريره، ثم انقر فوق أيقونة الإسقاط ثم اضغط فوق تحرير
بعد هذا قم بتحرير التحديث الخاص بك
أخيرًا، اضغط فوق علامة الاختيار عند الانتهاء.
هناك حد زمني قدره 30 يومًا لتحرير الرسائل.
لن يؤدي تعديل تحديث القناة إلى إرسال إشعار إلى الأشخاص الذين يتابعون قناتك.
ولا يمكنك تحرير الصور أو مقاطع الفيديو أو أنواع الوسائط الأخرى.
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