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خطوات.. كيفية تعديل تحديثات القناة على الواتس آب

10/9/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Youm7) أطلق تطبيق واتساب ميزة القنوات، والتي تشبه وظيفة إنستجرام، وقد خضعت هذه الميزة لتجربة تجريبية ناجحة في مناطق محددة قبل طرحها عالميًا مؤخرًا.



وأكدت الشركة أن قنوات واتساب توفر وسيلة خاصة وغير معقدة وموثوقة لتلقي التحديثات المهمة.



يأتي ذلك في حين يعكس توزيع التحديثات عبر قناتك الطريقة التي تستخدم بها واتساب عادةً للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ولكن توجد اختلافات ملحوظة.



وتظهر التحديثات في علامة تبويب مميزة داخل التطبيق، تختلف عن محادثاتك ومكالماتك الشخصية.



ورغم أن بعض الميزات قد تثير الألفة في محادثات واتساب، إلا أن تحديثات القناة تعمل كبث أحادي الاتجاه بدلاً من المحادثة، حيث يتم نشر كافة التحديثات حصريًا من قناتك، ولن يتمكن المتابعون من رؤية اسمك أو رقم هاتفك.



وللحصول على الخدمة يمكنك تعديل تحديثات القناة لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد مشاركتها.




ستحتوي تحديثات القناة المعدلة على كلمة "تم التعديل" بجوار الطابع الزمني وسيتم عرضها لكل من يشاهد القناة.



كيفية تعديل تحديث القناة


افتح تطبيق واتساب وتوجه إلى قسم القنوات



الآن قم بالتمرير فوق تحديث القناة الذي تريد تحريره، ثم انقر فوق أيقونة الإسقاط ثم اضغط فوق تحرير



بعد هذا قم بتحرير التحديث الخاص بك



أخيرًا، اضغط فوق علامة الاختيار عند الانتهاء.



هناك حد زمني قدره 30 يومًا لتحرير الرسائل.




لن يؤدي تعديل تحديث القناة إلى إرسال إشعار إلى الأشخاص الذين يتابعون قناتك.



ولا يمكنك تحرير الصور أو مقاطع الفيديو أو أنواع الوسائط الأخرى.









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