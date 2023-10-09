إيلون ماسك يسيطر على الفضاء.. من يملك الأقمار الصناعية فى السماء؟

MENAFN - Youm7) يدور ما يقرب من 7000 قمر صناعي حول الأرض، وتخدم وظائف حيوية مثل الاتصالات والملاحة والبحث العلمي، وفي عام 2022 وحده، تم إطلاق أكثر من 150 عملية إطلاق، مما أدى إلى إرسال أدوات جديدة إلى الفضاء، ومن المتوقع إطلاق المزيد منها خلال العقد المقبل.

ولكن من يملك هذه الأشياء؟ في هذا الرسم البياني، الذى قدمه موقع visualcapitalist، تظهر بيانات اتحاد العلماء المعنيين لتسليط الضوء على رواد تكنولوجيا الأقمار الصناعية.هيمنة SpaceX على الفضاء

تعتبر شركة SpaceX، بقيادة إيلون موسك، رائدة الصناعة بلا شك، حيث تقوم حاليًا بتشغيل أكبر أسطول من الأقمار الصناعية في المدار - حوالي 50٪ من الإجمالي العالمي، وقد أكملت الشركة بالفعل 62 مهمة هذا العام، متجاوزة أي شركة أو دولة أخرى، وتقوم بتشغيل الآلاف من مركبات Starlink الفضائية التي تبث الإنترنت والتي توفر اتصالاً عالميًا بالإنترنت، وفيما يلى نرصد قائمة من يملكون غالبية الأقمار الصناعية في الفضاء كما يلى:

- SpaceX "إيلون ماسك"- تضم 3,395 قمر صناعى، بنسبة 50%. - شركة OneWeb Satellites "شركة بريطانية" - تضم 502 قمر صناعي، بنسبة 7%. - الحكومة الصينية- تضم 369 قمر صناعي ، بنسبة 5%. - الحكومة الامريكية - تضم 306 قمر صناعي، بنسبة 4%. -Planet Labs "شركة أمريكية" - تضم 195 قمر صناعي، بنسبة 3%. - الاتحاد الروسي - يضم 137 قمر صناعي ، بنسبة 2%. - Spire Global "شركة أمريكية" - تضم 127 قمر صناعي، بنسبة 2%.