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ميتا تسعى لخفض أسعار نظارتها للواقع الافتراضي لمنافسة Apple Vision Pro

10/9/2023 4:29:26 AM
(MENAFN- Youm7) من المنتظر أن تطرح ميتا نظارتها للواقع الإفتراضى Quest 3 هذا الأسبوع، وقد ذكر مارك جورمان في نشرة Power On الإخبارية الصادرة اليوم لـ Bloomberg، أن خطط تسويق سماعات الرأس Quest الخاصة بالشركة قد تغيرت وذلك بعد إعلان Vision Pro الأخير في وقت سابق من هذا العام، وكجزء من الخطة، فإن الشركة تفكر فى إطلاق سماعة رأس للواقع الافتراضي بدون وحدات تحكم لخفض التكلفة في العام المقبل.



وبحسب موقع theverge الأمريكى، فيقول جورمان إن أحد الأشخاص داخل شركة ميتا أخبره أن الشركة "في مرحلة "الخوف من شركة أبل"، مقارنة بصناعة الهواتف المحمولة قبل إطلاق هاتف آيفون مباشرة".



ويكتب أن تحول الشركة بعيدًا عن التركيز الشديد على Metaverse والمزيد إلى دفع الاستخدامات العملية لسماعات الرأس - الألعاب والإنتاجية - هو استجابة مباشرة لمقترح أبل بشأن Vision Pro، ويمكن القول بأن سماعات الرأس التي تنتجها شركة أبل هي أكثر واقعية من العوالم الافتراضية الغامرة، حتى لو كان سعرها ليس كذلك إلى حد كبير.



وتضمنت خارطة طريق Meta جعل سماعات الرأس التالية، التي تحمل الاسم الرمزي Ventura، أرخص – حيث تبلغ تكلفة The Quest 3 بالفعل أقل من 15 بالمائة من تكلفة Vision Pro – وأكثر راحة دون التضحية بدقة الشاشة.



وعلى ما يبدو، وفقًا لجورمان، تتطلع Meta أيضًا إلى التخلص من تجميع وحدات التحكم للمساعدة في ذلك، مما يسمح للعملاء إما باستخدام إيماءات اليد فقط أو شراء وحدات التحكم بشكل منفصل.











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