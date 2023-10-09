ارتفاع النفط أكثر من 3 دولارات بسبب التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس مطلع الأسبوع الجاري.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل، مرتفعا 3.44 دولار أو 4.16 بالمئة.
وقال محللون من بنك "إيه.إن.زد" الأسترالي في مذكرة للعملاء "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط، ويمكن توقع المزيد من التقلبات".
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