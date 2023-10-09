مستشفى الخالدي يحتفل مع الأردنيين بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيسه

يحتفل مستشفى ومركز الخالدي الطبي بمرور 45 عامًا على إنشائه، وفي هذه الذكرى المليئة بقصص النجاح والإنجازات الكبيرة والمتنوعة، يتمنى الخالدي أن يكون قد قدّم كل ما يلزم لرعاية مرضاه.

أطلق مستشفى الخالدي حملة باسم "45 سنة من العطاء" في شوارع عمان، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، احتفاءً بالسنوات التي كانت مليئة بالعطاء والإنجازات، رغبةً منه بمشاركة المجتمع الأردني هذه المناسبة لأنهم كانوا جزءًا مهمًا في رحلتهم، وأهم ما يستطيع المستشفى تقديمه في المستقبل، هو سعيه المستمر للوقوف بجانبهم وتلبية احتياجاتهم.

لطالما حظي المستشفى بثقة الكثيرين في تقديم الرعاية الطبية الاستثنائية للمرضى في الأردن وخارجه، فقد تأسّس عام 1978 بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تتجاوز توقعات المرضى، وأصبح مركزًا مُزوّدًا وموثوقًا للرعاية الصحية في المنطقة العربية.

بدايات مستشفى الخالدي

بدأ مستشفى الخالدي كمُستشفى مختصّ بالولادة، حيث استفتح مسيرته بإدارة الدكتور إبراهيم الخالدي التي كانت تُعنى رسالته بجعل المرضى أولوية لكل ذي مسؤولية في المستشفى، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية المثلى لهم، وتوفير أفضل التقنيات الطبيّة، وتعزيز عملية البحوث والتعليم باستمرار.

توسّع مستشفى الخالدي بعد ذلك، لِيدعم شتّى التخصّصات الطبية، بافتتاحه أقسام الرعاية الطبية الحديثة المختلفة، وبتوسيع عدد الكوادر الطبية المتخصصة التي تمتاز بالخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة، منها:

. أمراض القلب.

. الدماغ والأعصاب.

. الأورام السرطانية.

. العظام والعمود الفقري.

. أمراض الغدد الصماء المزمنة والسكري.

. أمراض وجراحة الكلى.

يعدّ الخالدي أول مستشفى خاص بالولادة في الأردن، وهو اليوم أحد أقدم المستشفيات وأكثرها تطوراً، تواردت على المستشفى الكثير من المحطات والإنجازات، حيث كان أول مستشفى عمل على استحداث قسم قسطرة القلب في القطاع الخاص عام 1984، والذي قام باستقطاب أول جهاز للتصوير الطبقي عام 1986، حيث كان حدثًا طبيًا ضخمًا في مجال الأشعة في مستشفيات القطاع الخاص، وتم بعدها استقطاب أول جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي عام 1990. إضافةً إلى أنه كان أول مستشفى في القطاع الخاص أجرى عملية زراعة نخاع العظم عام 1998، وتم افتتاح أول مركز لأطفال الأنابيب في الأردن عام 1998، مما حقّق أحلام العديد من الأزواج في الإنجاب وتكوين أسرة.

فيما بعد، تم افتتاح مركز العافية للعلاج الإشعاعي والطب النووي - المركز الأول من نوعه في الأردن - عام 2005 في مركز بلازا الخالدي الطبي بالشراكة مع مستشفى الخالدي، والذي يعدّ المركز الإشعاعي الوحيد في القطاع الخاص الأردني، حيث يستقبل أشقّاءه من الدول المجاورة باستمرار للعلاج بالأشعة والطب النووي المتخصص في التشخيص المبكر للأورام للحدّ من انتشارها.

يفتخر الخالدي بأنّه كان أول من أدخل العديد من تقنيات الطب الحديثة على القطاع الخاص، كالتقنيات المختلفة في علاج الكسور كَحالات كسر العمود الفقري، ويُعدّ أول من قام بعملية زرع شبكة في الشريان الأبهر في القطاع الخاص، وتمت هذه العمليات تحت إشراف الأطباء المختصين، وبمساعدة أمهر الفنيين. ولطالما كان كادر الخالدي يسعى لدراسة حالة كل مريض على حدة، وكان السبّاق بفكرة استدعاء المستشارين والمختصين من الخارج للتشخيص الصحيح للحالات، وبالتالي اختيار الخطة العلاجية الأنسب لهم.

يحتضن الخالدي قصصكم

كان ولا يزال مستشفى الخالدي من رواد الرعاية الصحية في الأردن والمنطقة العربية، إذ أصبح الوجهة الطبية الأولى لكل من يبحث عن خطة علاجية دقيقة ونسب نجاح عالية للعمليات، حيث يَعتبِر المرضى جزءًا من عائلته، ويقدم لهم أفضل الخدمات الطبية لضمان راحتهم وسلامتهم.

يتميز مستشفى الخالدي بالجَاهزية لاستقبال الأشقاء من جميع الدول العربية وتقديم التسهيلات اللازمة، والخطط العلاجية الأنسب، إذ أصبح الخالدي اليوم يضمّ 160 سريرًا، و 7 غرف عمليات، و20 سريرًا في وحدة العناية المركزة (ICU)، و5 أسرّة في وحدة العناية المركزة للأطفال (PICU)، كما تتخصص غرفة الطوارئ بالعَمليات الجراحية البسيطة، والإنعاش القلبي الرئوي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتضمن منطقة مراقبة تقدم خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة في اليوم مع 3 سيارات إسعاف.

لأكثر من 45 سنة أثبت الخالدي قوة علاقاته في القطاع الصحي وتفانيه في عمله، كما أن فترة خدمة معظم موظّفيه امتدت لأكثر من 15 سنة، مما عزّز جو الألفة والمحبة بينهم، وعكسها على المرضى وعائلاتهم. يتميّز الخالدي أيضًا بالتواصل الوثيق والعلاقات القوية مع المؤسسات الطبية والصحية في المنطقة، مما يساهم في تقديم خدمات طبية متقدمة ومبتكرة للمرضى، ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الطبي، حيث يهدف إلى تحسين صحة المجتمع وتحقيق رفاهية المرضى من خلال الابتكار والتطور المستمرين.

كان الخالدي أول من قاد السياحة العلاجية في الأردن، إذ أنّه يتميز برسالته وقيمه المُقدّمة في هذا القطاع، ولطالما كان مجهزًا لاستقبال الوفود، ومساعدتهم، كما شارك في العديد من المنتديات والمؤتمرات بالشراكة مع وزارة الصحة الأردنية، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.

بدأ المستشفى عمله ببيئة عائلية، يديرها مجموعة من الأشخاص برئاسة وشراكة عائلية بالالتزام برسالته، ورؤيته، وقيمته المتوارثة. اليوم يكمل مستشفى الخالدي رسالته، بخُطى الدكتور كريم الخالدي، الرئيس التنفيذي الذي يسعى لبناء بيئة مريحة في المستشفى بين الأطباء وطاقم العمل، لتنعكس بشكل صحي على المرضى ورعايتهم.

في ظل إدارته، تم إقامة العديد من المحاضرات والجلسات الحوارية والتكريمات، من أجل تطوير المعرفة العلمية والمهارات للكوادر، وصقل الروابط بين العاملين في المستشفى، حيث تم المشاركة في الكثير من المبادرات في القطاع الخاص، إضافةَ إلى افتتاح الوحدات والمراكز الجديدة لأمراض القلب وأطفال الأنابيب.

"نسعى دومًا أن نكون ملاذًا آمنًا لجميع المرضى منذ لحظة تشخيصهم وحتى علاجهم. من واجبنا وشغفنا ضمان تقديم أفضل رعاية وعلاج طبي، وبرامج رعاية مخصصة لكل فرد، والتأكد من أن فريقنا يعكس ذلك".

الدكتور كريم الخالدي، الرئيس التنفيذي

يشارك الخالدي في المسؤولية المجتمعية

لطالما كان للمبادرات الخيرية مكانة كبيرة في مسيرة المستشفى، من خلال علاج المرضى الأقل حظًا في مجال العيون والقلب والعظام وغيرها، والتي كان أحدثها عمليات جراحة القلب المفتوح للبالغين والأطفال الأقل حظًا، حيث كان للخالدي نصيبًا في مساعدة هؤلاء الأطفال للحصول على بداية حياة جديدة صحية.

بدأت مبادرتهم بالتعاون مع جمعية هدية الحياة الخيرية (GOLA - Gift Of Life )، منذ عام 2007 إلى أن كان آخرها حملة "38" التي انتهت مؤخرًا، واستعدادًا لهذه المبادرة قامت المستشفى بتأسيس وحدة العناية الحثيثة للأطفال لتقديم الرعاية لهم ومعالجتهم، كما تم التعاون مع حملة البر والإحسان التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لإجراء العمليات لأفراد المجتمعات المحلية في المناطق النائية والأقل حظًا في مختلف مناطق المملكة.

سعي مستشفى الخالدي لمدة 45 سنة على مساعدة جميع المرضى، من حديثي الولادة وحتى كبار السن، وعمل على خلق بيئة مريحة يعالج فيها المرضى ويعيد فيها الأمل لمن فقده. إضافةً إلى سعيه لإرساء رؤيته ورسالته وتطبيقها لتشمل أولًا الجانب الإنساني والنفسي، وحتى شمولها للجوانب الصحية والطبّية المتطورة. تسعى الكوادر في مستشفى الخالدي بأن تكون منكم وإليكم، وتسعى إلى تطوير مهارات وخبرات كوادرنا وتقنياتنا الطبية باستمرار لتقابل احتياجات المرضى بأفضل الطرق.

45 سنة ومازال عطاء الخالدي مستمراً...