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العشرات من عناصر حماس يتمكنون من التسلل إلى المستوطنات

10/9/2023 4:26:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي "ان هناك شبهات بإمكانية تسلل عناصر من حماس عبر نفق إلى كفار عزة ونجري مسحا بالمنطقة".

و أشارت الى انه خلال ساعات الليل حاول 70 مسلحا من حماس اقتحام منطقة بئيري وتم تصفية عدد منهم، وتمكن عدد منهم من التسلل وتدور اشتباكات هناك .-(بترا)

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